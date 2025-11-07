JUSTIÇA FEDERAL PROMOVE SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO COM EVENTOS DENTRO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS

A Justiça Federal em Sergipe (JFSE) promoveu o primeiro mutirão em território quilombola no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), durante a XX Semana Nacional de Conciliação (de 3 a 7 de novembro de 2025), em sintonia com as ações do Poder Judiciário alusivas ao Mês da Equidade Racial. A iniciativa reforçou o compromisso da Justiça com a inclusão social, o diálogo e o reconhecimento das comunidades tradicionais do Baixo São Francisco.

A ação contou com parcerias do INSS, INCRA, Procuradoria Federal, Defensoria Pública da União (DPU), Prefeituras de Amparo de São Francisco, Propriá e Canhoba, além da colaboração das comunidades quilombolas de Canafístula, Lagoas dos Campinhos e Caraíbas.

Atendimentos realizados

Durante a Semana, foram realizados diversos atendimentos e serviços públicos que ampliaram o acesso à cidadania. Os resultados incluem:

34 atendimentos do INCRA, voltados à regularização fundiária e orientações sobre territórios quilombolas;

15 atendimentos do INSS, com foco em benefícios previdenciários e requerimentos administrativos;

64 emissões de novas carteiras de identidade;

32 emissões de segunda via de registros civis;

8 atendimentos do CadÚnico, auxiliando na atualização de dados e acesso a programas sociais;

25 audiências designadas de conciliação em processo previdenciários e assistenciais, das quais 18 resultaram em acordo, demonstrando a efetividade da conciliação como instrumento de pacificação social.

*Atenção especial para as comunidades mais vulneráveis *

As lideranças quilombolas destacaram o valor simbólico e prático do evento, ressaltando o impacto socioeconômico positivo das ações e a ampliação do acesso a direitos básicos de cidadania. Para elas, a presença do Judiciário e de instituições parceiras nas comunidades representa um marco de reconhecimento, respeito e diálogo com as populações quilombolas do Baixo São Francisco.

A atuação integrada das instituições reafirmou o compromisso da Justiça Federal com a cidadania, a equidade racial e a promoção de soluções consensuais, fortalecendo laços de confiança e cooperação com as comunidades tradicionais sergipanas.

Texto e foto JF/SE