Justiça nega liminar da Torre com pedido de prorrogação de contrato da limpeza

O pedido de liminar movido pela empresa de limpeza urbana Torre para que o contrato com a Prefeitura de Aracaju fosse prorrogado foi negado pela justiça de Sergipe nesta terça-feira (20). De acordo com a decisão do magistrado, a renovação do contrato é prerrogativa da Administração Pública.

A justiça diz que não há um direito claro de renovação do contrato, uma vez que este é de natureza temporária e não prevê renovação automática. Além disso, a decisão sobre a renovação do contrato é prerrogativa da Administração Pública.

Hunaldo Mota, procurador do Município de Aracaju disse que não houve descumprimento de ordem judicial. “ O juiz indeferiu o pedido da Torre com base nas informações que nós demos, de que a nova contratação já estava ocorrendo”.