Kaique Freire: o vereador mais votado da história de Estância e uma liderança consolidada

Com apenas 31 anos, o vereador Kaique Freire (PSD): o vereador mais votado da história de Estância e uma liderança regional consolidada, é uma das maiores referências políticas da cidade, que é destaque no sul de Sergipe. Reeleito com uma votação histórica de 1.806 votos, ele se destaca por sua atuação em áreas como juventude, saúde, educação, cultura, esporte e geração de emprego e renda.

Nascido em 8 de julho de 1993, Kaique alia juventude e experiência em sua trajetória. Ele tem promovido projetos que incentivam a inclusão, a formação educacional e o acesso ao esporte e à cultura. “Investir nos jovens é construir o futuro de Estância. Estamos comprometidos em oferecer oportunidades para que cada um desenvolva seu potencial e contribua para o crescimento da nossa cidade”, afirma.

Na saúde, tem se empenhado para garantir acesso digno aos serviços básicos, e na educação, busca fortalecer as escolas e criar oportunidades para preparar a juventude para o mercado de trabalho.

Kaique também é um defensor das tradições locais e tem trabalhado para valorizar a cultura de Estância, reconhecendo sua importância para a identidade da cidade.

Com uma trajetória marcada pelo diálogo constante com a população e resultados concretos, Kaique Freire se consolida como uma liderança jovem e comprometida com o progresso de Estância. Seu trabalho reforça o papel da cidade como referência política e cultural no sul Sergipano. Seus 1.806 votos não só o tornaram o vereador mais votado da história do município, mas também uma figura central na política regional.

Texto e foto assessoria