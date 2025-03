KAKÁ ANDRADE ELOGIA ATUAÇÃO DE DR. ALBINO TAVARES E LAMENTA SAÍDA DO HOSPITAL HAYDEE DE CARVALHO

A saída de Dr. Albino Tavares – por iniciativa própria – do Hospital Haydee de Carvalho – municipal – gerou uma grade comoção e repercussão pública. Literalmente, o whatsapp do site Revista Canindé, foi invadido de áudios, mensagens escritas, fotos, prints e declarações com elogios e criticas sobre o pedido dele de afastamento.

O presidente do ITPS, Kaká Andrade, que não é afeito a comentar em redes sociais, embora mantenha uma página com mais de quinze mil seguidores, comentou elogiou trabalho e lamentando a saída de Dr. Albino do Hospital Haydee de Carvalho. Escreveu Kaká: “Realmente Dr. Albino tem uma inestimável folha de serviços prestados ao povo de Canindé. Profissional competente e dedicado Dr. Albino tinha uma grande confiança da população e deixa uma lacuna muito grande na já combalida saúde de Canindé de São Francisco. Que Deus o abençoe na sua caminhada. Um grande abraço”. Todos os comentários estão publicados, sem crivos, apenas um comentário se disse contente pelo afastamento/saída do médico.

A repercussão não se deu só em Canindé, mas sim no Estado. Para além dos comentários, pessoas que trabalharam com Dr. Albino Tavares relataram sobre o grande profissional que ele é, confirmando o depoimento escrito por Kaká Andrade.

Kaká conhece de perto o trabalho do médico, pois na gestão do prefeito Orlandinho, ele atuou como Secretário Geral do município, época em que sua capacidade e inteligência administrativa, colocou Canindé de São Francisco como uma das prefeituras mais organizadas de Sergipe, deixando um legado de grande gestor, momento em que a Saúde dirigida Dr. Murilo Porto de Andrade, se destacou também pelos índices positivos e otimização dos serviços, sendo o Dr. Albino Tavares, entre outros, profissionais que fizeram aquele momento.

“Machadinho não sabe o profissional que perdeu em termos de competência e querido pela população. Com um grande trabalho prestado em Canindé, um verdadeiro ser humano maravilhoso, com tudo que o criador lhe deu para salvar vidas. Lamentável”, afirmou um líder religioso local, se alinhando ao comentário de Kaká e tantos outros.

Dr. Albino Tavares respondeu e disse que vai se dedicar a outros projetos.

Por Adeval Marques