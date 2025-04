Kaká Santos alerta que os produtores rurais devem atualizar cadastro pecuário até maio

Em Sessão Plenária nesta quarta-feira (2), o deputado estadual Kaká Santos (União) fez um apelo aos pecuaristas para que regularizem a documentação dentro do prazo. “A atualização cadastral é fundamental para manter a sanidade do nosso rebanho e para que os produtores possam obter a Guia de Trânsito Animal (GTA), necessária para o transporte de qualquer espécie animal”, ressaltou.

Os produtores rurais de Sergipe precisam atualizar o cadastro pecuário de seus rebanhos até o dia 30 de maio. A medida, coordenada pela Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), é obrigatória e tem como objetivo organizar os dados da pecuária estadual e garantir o controle sanitário dos rebanhos.

O procedimento deve ser realizado por meio do preenchimento do formulário “Atualização Cadastral de Rebanhos”, disponível no site da Emdagro. A não regularização pode gerar impedimentos para a comercialização e movimentação dos animais, afetando diretamente a atividade agropecuária no estado.

Kaká Santos reforçou a importância da adesão dos produtores e destacou o compromisso do setor rural com a sanidade animal. “Manter os registros atualizados é uma responsabilidade coletiva que fortalece a pecuária sergipana”, concluiu o parlamentar.

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques