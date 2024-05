KAKÁ SANTOS COBRA MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TOBIAS BARRETO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS

A precariedade do abastecimento de água em Tobias Barreto e a situação das rodovias sergipanas são temas recorrentes nos pronunciamentos do deputado estadual Kaká Santos (União). Nesta quinta-feira, 16, o parlamentar voltou a abordar esses assuntos e reivindicar a adoção de medidas para solucionar problemas apresentados pela população do centro-sul sergipano.

“Em Tobias Barreto, povoados e bairros estão totalmente sem água há quase nove dias. Ontem, dia 15, entramos em contato com o diretor-presidente da Deso, Luciano Góes, e ele afirmou que o serviço seria restabelecido, mas, infelizmente, a população segue sem água. Por isso, estamos aqui reforçando o pedido. O povo de Tobias não pode continuar sofrendo dessa forma”, afirmou Kaká.

Em seguida, o deputado reproduziu um vídeo com imagens da Rodovia SE-290 que interliga os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto. Após receber uma série de mensagens da população, Kaká percorreu trechos da via para verificar as condições do asfalto.

“Estamos falando de uma estrada que interliga duas cidades importantes e não podemos permitir que essa rodovia volte ao estado de dois anos atrás, quando era praticamente impossível transitar”, frisou o deputado.

Segundo Kaká, a empresa responsável pela obra tem que ser acionada o mais rápido possível. “É uma rodovia nova, entregue no final do ano passado, e já está nestas condições. Que essa empresa seja acionada e adote as medidas necessárias para recuperar essa via. É com a segurança dos sergipanos que estamos preocupados”.

Outra rodovia destacada no pronunciamento do deputado foi a SE-170, entre Lagarto e Riachão do Dantas. Recentemente, Kaká solicitou ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE) que dê atenção a essa via, onde existem algumas ondulações no asfalto que podem facilitar a perda de controle de veículos, ocasionando acidentes.

“Compreendemos a alta da demanda do estado e as dificuldades que os órgãos têm. Mas o importante é saber que todos os deputados são livres para apresentar suas reivindicações. Nunca fomos impedidos de fazer nenhuma cobrança a qualquer órgão. Temos essa liberdade e por isso estou aqui, reforçando pleitos que fiz aos presidentes da Deso e do DER/SE. O Governo do Estado tem uma gestão séria e aberta ao diálogo. Isso faz a diferença”, salientou.

Animais soltos nas vias públicas

Para finalizar sua fala, Kaká Santos fez um alerta sobre os acidentes envolvendo animais soltos nas vias públicas. Está tramitando na Assembleia Legislativa um Projeto de Lei apresentado pelo deputado que estabelece medidas de prevenção, fiscalização e conscientização da população sobre acidentes causados por animais.

“Apresentamos um PL e peço aos senhores que a gente possa discutir esse tema de forma aprofundada, realizando até mesmo uma audiência pública para tratar desta questão. Em Tobias Barreto já foram registrados dois acidentes com vítimas fatais. Infelizmente, esses acidentes estão sendo recorrentes e acontecem em todo estado. Precisamos reunir os órgãos que possam contribuir com essa pauta de preservação da vida humana e animal”, concluiu Kaká Santos.

Da Assessoria