Kaká Santos lamenta não ter participado de reunião da Deso em Tobias Barreto

Em depoimento na Sessão Plenária desta quarta-feira (12), na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, o deputado Kaká Santos (União Brasil) lamentou o fato de não ter sido convidado para participar de uma reunião com representantes da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), no município de Tobias Barreto. Na oportunidade, o parlamentar mostrou um vídeo com reclamações dos cidadãos tobienses sobre a qualidade da água que chega no município.

“Agradeço ao diretor-presidente da DESO, Luciano Góes, que atendeu a uma demanda nossa. Ano passado, antes mesmo de assumirmos o mandato aqui na Alese, assim que acabou o período eleitoral, saímos com o diretor da companhia em Tobias Barreto, visitando algumas localidades. Na última sexta-feira, o presidente Luciano Góes, indicado pelo nosso amigo, o deputado federal Gustinho Ribeiro, esteve na cidade para anunciar investimentos na área hídrica, na qual a nossa população vem sofrendo muito. E, por motivos político-partidários, o Sr. Luciano me deixou fora dessa reunião e o único motivo só pode ser esse, pois na quinta-feira [06] estive com ele tratando do assunto”, observou.

Kaká Santos disse acreditar que não só ele, mas os demais deputados receberam vídeos da água que vem chegando nas casas dos moradores de Tobias Barreto. “Passei pra ele o sofrimento das pessoas com a qualidade da água e com problemas no abastecimento também, pois há tempos não vínhamos sofrendo com a falta d’água; o presidente me respondeu dizendo estar solucionando, mas na sexta-feira se deslocou para a cidade de Tobias Barreto aonde se encontrou com o prefeito e não sei por qual motivo me deixou fora dessa reunião tão importante para Tobias Barreto, a qual eu faço parte daquele município”, lamentou.

O deputado acrescentou: “reafirmo meu compromisso com o povo, que a minha maior aliança política e renovo meus votos de cobrança para ver a estrutura do governo funcionando bem, pois é a vontade do nosso governador Fábio Mitidieri. Continuarei cobrando da Deso serviços de qualidade tanto em Tobias quanto nos demais municípios e vou fiscalizar cada investimento anunciado, no sentido de solucionar a má qualidade da água, que, como confirma os vídeos que recebi dos moradores, mostrando a água marrom. Fica aqui o meu repúdio”.

Em aparte, o líder do Governo, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil) destacou o trabalho do colega em prol da população.

“Deixo registrado o seu compromisso e a sua responsabilidade com o povo de Tobias Barreto; estive na solenidade da assinatura de ordem de serviço da reconstrução da ponte eu pude ver o carinho dos tobienses para com Vossa Excelência e a responsabilidade com que trata as demandas e os problemas da população e as cobranças que fez ao governador Fábio Mitidieri, que de pronto lhe atendeu. Em outra oportunidade, estivemos juntos no Palácio e o Sr. despachou com o governador entre outras, essa demanda do problema da água em Tobias Barreto. Siga em frente, pois vejo que nessa Casa o povo tobiense está muito bem representado”, enfatizou.

