Kaká Santos protocola projeto que institui o Dia Estadual de Tobias Barreto

No dia 7 de junho de 1839 nasceu Tobias Barreto de Meneses. Com o objetivo de homenagear e preservar a memória do filósofo, escritor e jurista sergipano, que completaria 184 anos, o deputado estadual Kaká Santos (União) protocolou o Projeto de Lei nº 263/2023, que institui o Dia Estadual de Tobias Barreto, a ser comemorado anualmente na data de nascimento do poeta.

De acordo com o parlamentar, a instituição do Dia Estadual de Tobias Barreto permitirá que o nome deste sergipano ilustre seja perpetuado e a sua contribuição seja devidamente celebrada por todos os sergipanos.

“Tobias Barreto foi um intelectual, jurista e jurisconsulto sergipano de grande importância para a cultura e história de Sergipe. Suas contribuições no campo do direito, filosofia e literatura foram de relevância nacional, destacando-se como um dos maiores representantes do movimento positivista no Brasil”, afirma Kaká Santos no texto do PL.

A propositura, que ainda será apreciada na Assembleia Legislativa, ressalta que na primeira semana do mês de junho poderão ser realizadas atividades comemorativas e educativas em escolas, universidades, museus, bibliotecas e demais instituições culturais do Estado, a fim de divulgar a vida e obra de Tobias Barreto de Meneses.

Da Assessoria