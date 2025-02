“Katarina e todas as mulheres merecem respeito”, diz Jeferson Andrade

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, saiu em defesa e prestou solidariedade à deputada federal Katarina Feitoza (PSD), que foi recentemente constrangida no Plenário da Câmara Federal por alguns parlamentares ultraconservadores. Esses direitistas radicais impediram que a deputada, que é 3ª Secretária da Câmara, presidisse temporariamente a sessão no lugar do presidente Hugo Motta, causando tumultos e distúrbios no Plenário.

“Foi um ato insano e misógino contra uma deputada federal competente e íntegra, uma legítima representante do povo sergipano, que estava cumprindo suas funções constitucionais a pedido do próprio presidente da Casa. Uma atitude preconceituosa e irresponsável contra todas as mulheres brasileiras que, naquele instante, a deputada Katarina Feitoza representava”, afirmou o deputado Jeferson Andrade.

A deputada Katarina Feitoza enfrentou os manifestantes com firmeza, repreendeu-os moralmente e encerrou a sessão.

O deputado Jeferson Andrade registrou o fato na Assembleia Legislativa de Sergipe e prestou total e irrestrita solidariedade à deputada federal Katarina Feitoza.

“Em meu nome, em nome da Alese e de todos os sergipanos, cumprimento a deputada Katarina Feitoza, as demais deputadas federais dos estados, as servidoras da Câmara Federal e todas as mulheres brasileiras que foram afrontadas naquela cena lamentável por um ato grosseiro, desrespeitoso e inconstitucional. Devo registrar e agradecer também ao deputado Hugo Motta, presidente da Câmara Federal, pelo pronto restabelecimento da ordem e pelo total apoio à nossa deputada. Katarina, amiga, siga em frente. Sergipe e o Brasil têm por você todo o respeito, consideração e muito orgulho”, finalizou o deputado Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe.