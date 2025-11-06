Katarina reforça compromisso com a segurança pública em reunião da bancada de Sergipe

A deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) participou, nesta quarta-feira, 5, em Brasília, da reunião da bancada federal de Sergipe com o governador Fábio Mitidieri, realizada a convite do coordenador do colegiado, senador Alessandro Vieira, para definir as prioridades do Estado no orçamento de 2026.

Durante o encontro, a parlamentar destacou a importância de garantir recursos para o fortalecimento da segurança pública, uma das áreas mais sensíveis e que mais demandam atenção do poder público.

“A segurança pública precisa continuar sendo tratada como prioridade. Tenho defendido recursos que cheguem na ponta, em viaturas, equipamentos e estrutura para os profissionais que enfrentam o crime todos os dias. Esse é um compromisso que renovo a cada reunião de planejamento para Sergipe, mas que precisa ser conjunto para que seja ainda mais efetivo”, afirmou a deputada.

A reunião marcou mais uma etapa do diálogo entre a bancada federal e o governo estadual, com o objetivo de alinhar as propostas e projetos estruturantes que devem compor o planejamento orçamentário do próximo ano, garantindo que os recursos federais atendam às principais necessidades da população sergipana.

“Quando a bancada trabalha unida, Sergipe avança. É assim, com diálogo e responsabilidade, que transformamos as prioridades do Estado em resultados”, finalizou Katarina.

Por: Ascom