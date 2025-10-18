Katarina visita Cooperflores e anuncia apoio para a agricultura familiar

A deputada federal Delegada Katarina esteve na Cooperativa Agropecuária de Ilha das Flores (Cooperflores), nesta sexta-feira, 17, para conhecer de perto a estrutura da entidade e discutir novos investimentos voltados ao fomento da produção de arroz e de outros produtos beneficiados pela cooperativa.

O objetivo da parlamentar é destinar recursos para que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) possa adquirir alimentos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), garantindo segurança alimentar a centenas de famílias e contribuindo para o escoamento da produção da Cooperflores.

“Uma das minhas bandeiras de campanha foi o incentivo à agricultura familiar, e fazer isso através do cooperativismo é potencializar resultados e transformar vidas. Aqui, vemos o trabalho de homens e mulheres que vivem da terra e que precisam apenas de condições adequadas para produzir com dignidade”, destacou a deputada.

Atuando há 14 anos, a Cooperflores reúne 508 produtores rurais e beneficia mais de 20 mil pessoas, direta e indiretamente. A cooperativa fornece diesel a preço reduzido, insumos e capacitação técnica aos agricultores, além de financiar parte da produção.

O arroz, milho e coco são os principais produtos cultivados, enquanto o feijão e a farinha de mandioca passam por beneficiamento na própria estrutura da cooperativa. O arroz que não é destinado à comercialização é aproveitado na produção de ração animal, evitando desperdícios e fortalecendo a sustentabilidade do sistema.

Atualmente, a cooperativa abrange mais de 790 lotes distribuídos entre os municípios de Pacatuba, Neópolis e Ilha das Flores, além de uma área produtiva que varia entre 600 e 800 hectares em Brejo Grande. Segundo o presidente Kayro Cristóvão Castro, o trabalho da Cooperflores tem sido fundamental para reerguer a agricultura em regiões onde muitos já haviam desistido da atividade.

“Temos muita terra fértil, mas precisamos de investimento. E a deputada Katarina foi a única parlamentar que nos enxergou e foi sensível à nossa causa, destinando recursos essenciais para a irrigação”, salientou o presidente.

A deputada indicou R$ 500 mil para o Projeto Betume, destinado à aquisição e manutenção de bombas, fundamentais para o pleno funcionamento do perímetro irrigado. “Fiz questão de indicar esses recursos, porque sem irrigação não há produção”, reforçou.

Outro destaque da Cooperativa é a presença feminina: mais de 200 mulheres estão entre os associados da cooperativa, reforçando o papel da mulher no campo e no desenvolvimento econômico da região.

Com produtividade que chega a 12 toneladas de arroz por hectare — uma das maiores do Brasil, frente à média nacional de 6,5 toneladas —, a Cooperflores se consolida como referência em eficiência e organização.

Por: Ascom