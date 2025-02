Kitty acompanha caso de idosa que matou gato a pauladas em Aracaju

Foi remetido no dia 23 de janeiro à quarta vara criminal de Aracaju, o inquérito policial com relação ao caso da idosa suspeita de agredir e matar um gato no dia 16 de janeiro no bairro Siqueira Campos, ttambém na capital sergipana.

O caso de maus-tratos chegou ao conhecimento da Delegacia Especial de Proteção Animal (Depama) e da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), após um motoboy gravar imagens da agressão e as divulgar nas redes sociais.

O Inquérito Policial foi remetido à Justiça, pelo delegado Flávio Albuquerque e o Ministério Público Estadual (MP-SE), denunciou a acusada por crime de maus-tratos, não cabendo acordo sobre o caso, uma vez que o mesmo foi cometido com crueldade.

As testemunhas serão ouvidas na audiência de instrução criminal, ainda sem data para acontecer.

Destaca-se também, que o último movimento do processo foi registrado no dia 28 de janeiro.

Texto e foto assessoria