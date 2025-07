Kitty celebra Bolsa Atleta e defende expansão do programa Bolsa Atleta Sergipe

A vice-líder do Governo de Sergipe na Assembleia Legislativa, deputada Kitty Lima (Cidadania), usou a tribuna da Casa nesta quinta-feira, 3, para celebrar a apresentação dos atletas contemplados com a nova edição do programa Bolsa Atleta Sergipe. A solenidade aconteceu pela manhã, no Teatro Atheneu, e contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, da secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, além de atletas, técnicos e familiares.

Emocionada, Kitty falou como parlamentar, mas também como atleta apaixonada pelo esporte. “Ver o brilho nos olhos de cada atleta hoje foi a prova de que quando o Governo acredita nas pessoas, o impossível se torna só mais um desafio a ser vencido”, declarou.

Durante o pronunciamento, a deputada destacou o compromisso da atual gestão estadual com o desenvolvimento do esporte e lembrou de sua própria trajetória. Kitty é atleta de flag football e revelou ter crescido competindo, o que lhe ensinou valores como disciplina, superação e trabalho em equipe.

“O Bolsa Atleta não é um benefício. É uma política pública. É o reconhecimento de que talento precisa de incentivo. De que não basta cobrar medalha — é preciso criar condições para que ela seja conquistada”, afirmou a parlamentar.

Kitty ainda fez um apelo para que o programa seja ampliado e chegue aos atletas dos interiores, dos projetos sociais e das modalidades menos visíveis. “Porque é lá também que nascem campeões”, defendeu.

Por fim, a deputada agradeceu ao governador Fábio Mitidieri e à secretária Mariana Dantas pela condução das políticas esportivas em Sergipe e reforçou seu compromisso com a pauta: “Quem ama o esporte, como eu amo, vai lutar por ele até o último minuto do jogo”.

