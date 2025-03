Kitty Lima alinha parceria e  reforça Defesa dos Animais em Nossa Senhora do Socorro

A deputada estadual Kitty Lima segue fortalecendo sua atuação em prol da causa animal. Em uma reunião produtiva, realizada nessa quinta-feira, 6, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), ela recebeu representantes da Secretaria Municipal da Saúde e do Saneamento de Nossa Senhora do Socorro, da Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Direitos dos Animais (SEPDAN) e da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ). O objetivo do encontro foi alinhar novas iniciativas voltadas ao bem-estar animal na região.

Ao lado de Adriano Bandeira, secretário de Defesa Animal de Nossa Senhora do Socorro e presidente da Cobrapol, Kitty Lima destacou a importância da colaboração entre as instituições para promover políticas públicas eficazes na proteção dos animais. Durante a reunião, foram discutidos projetos para ampliar a assistência aos animais comunitários e melhorar as ações de vigilância e controle de zoonoses.

“A construção de parcerias como essa é essencial para que possamos avançar na defesa dos direitos dos animais. Estamos planejando ações que vão beneficiar não só os animais, mas também a saúde pública”, afirmou Kitty Lima.

Adriano Bandeira reforçou o compromisso da SEPDAN em atuar de forma integrada: “Queremos unir forças para fortalecer iniciativas que já vêm sendo desenvolvidas e criar novas estratégias para garantir mais qualidade de vida aos animais de Nossa Senhora do Socorro”.

A reunião contou ainda com a presença de técnicos e especialistas da área, que contribuíram com propostas e sugestões para as próximas ações. Esse alinhamento entre diferentes órgãos promete trazer resultados concretos, reforçando a rede de proteção animal em Sergipe.

