Kitty Lima anuncia inclusão da causa animal no programa ‘Nota da Gente’

Na Sessão Plenária desta quarta-feira (19), a deputada Kitty Lima (Cidadania) subiu à Tribuna para anunciar uma novidade que promete beneficiar tanto os consumidores quanto entidades sociais e protetoras da causa animal no estado. Trata-se do relançamento do programa Nota da Gente, marcado para ocorrer hoje, às 16h30, no Calçadão da João Pessoa, em Aracaju, com a presença do governador Fábio Mitidieri (PSD) e da secretária de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila.

“Hoje venho compartilhar uma grande notícia para o povo sergipano e, em especial, para aqueles que lutam diariamente por um estado mais justo e solidário”, declarou a parlamentar. Segundo Kitty Lima, o programa, que já é conhecido por estimular a cidadania fiscal, retorna com um formato renovado e ampliado. Além de premiar consumidores que colocam o CPF na nota fiscal, agora também contemplará entidades sociais que realizam trabalhos em prol da comunidade.

A principal novidade destacada pela deputada é que, a partir de 2025, instituições ligadas à causa animal também estarão aptas a participar dos sorteios e receber premiações financeiras. “Esse avanço representa um passo fundamental para fortalecer a rede de apoio à causa animal em Sergipe”, celebrou Kitty. A parlamentar ressaltou as dificuldades enfrentadas por protetores e Organização Não-Governamentais (ONGs) que atuam na defesa dos animais, sobretudo no resgate, tratamento e adoção de animais abandonados. “Todos nós sabemos o quanto os protetores e as ONGs de proteção animal enfrentam desafios diários para resgatar, tratar e promover a adoção de animais abandonados”, enfatizou.

A deputada fez um apelo às instituições de utilidade pública reconhecidas pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e que estejam em atividade: “Vamos garantir que todas as organizações que se enquadrem nos critérios possam participar e ter acesso a esse benefício”.

Ela ainda reforçou a importância do apoio da Casa Legislativa e da sociedade na divulgação do programa. “Peço o apoio desta Casa para que possamos divulgar amplamente essa oportunidade e incentivar a participação da sociedade”, solicitou a deputada.

Por fim, Kitty Lima convidou a população para o evento de relançamento do Nota da Gente. “Fica o convite a todos para estarem conosco logo mais, às 16h30, no cruzamento dos calçadões da João Pessoa e Laranjeiras. Juntos, vamos fortalecer a cidadania e apoiar aqueles que dedicam suas vidas a transformar Sergipe em um estado mais justo, mais solidário e mais humano”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Débora Nepomuceno Marques