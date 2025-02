Kitty Lima apresenta balanço dos primeiros dias de mandato

Na manhã desta terça-feira, 11, durante a Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania), apresentou uma prestação de contas dos primeiros dias do novo mandato. Fazendo uso da tribuna, Kitty mencionou as visitas que fez à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracaju (Sema), para tratar de importantes pautas relacionadas à causa animal no município e a segunda reunião que teve com representantes da Universidade Tiradentes (Unit) e protetores dos animais para apresentação de um plano de ação voltado à proteção e ao bem-estar dos felinos comunitários.

Na oportunidade, a deputada estadual reforçou a importância da segurança jurídica dos chamados “animais comunitários” e explanou sobre os direitos desses animais. Kitty reforçou que a partir desse debate, a universidade formalizou um compromisso com a causa animal e apresentou um plano de trabalho que será implementado com recursos próprios da instituição.

No que se refere à visita à Sema, Kitty destacou a necessidade de uma ação conjunta envolvendo a Secretaria de Saúde e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para garantir o tratamento adequado aos animais diagnosticados com a doença, que é altamente contagiosa e afeta também os humanos. Outro ponto central da conversa foi o cumprimento do processo que obriga a Prefeitura de Aracaju a implementar um amplo espaço de bem-estar animal no CCZ.

Para Kitty, é essencial que a nova gestão esteja atenta a essas demandas e acelere sua efetivação.

Por fim, a parlamentar reforçou seu compromisso com a causa animal e destacou a necessidade de se estabelecer parcerias voltadas à fiscalização e à promoção de políticas públicas neste segmento. Kitty Lima também reiterou que abandono é crime e defendeu a convivência harmoniosa com animais comunitários.

Outros destaques

A deputada estadual também parabenizou a gestão do prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho (cidadania), que promoveu, por meio da Secretaria Especial de Defesa Animal (Sedpan), uma reunião com protetores de animais e o Governo Fábio Mitidieri, que através do Programa Sergipe é Aqui, fez mais de 5 mil atendimentos com o Castramóvel.

Texto e foto assessoria