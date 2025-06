Kitty Lima celebra compromisso de Socorro pelo uso exclusivo de fogos de baixo ruído

A deputada estadual Kitty Lima participou, nesta quinta-feira, 5 de junho, de um ato importante para o bem-estar animal e a proteção de pessoas vulneráveis em Nossa Senhora do Socorro. Durante o encontro, realizado no Shopping Prêmio, o prefeito Samuel Carvalho assinou a Carta Compromisso que estabelece o uso exclusivo de fogos de artifício de baixo ruído nos eventos oficiais do município.

Kitty Lima, uma das principais vozes em defesa dos direitos dos animais e das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Sergipe, comemorou a adesão de Nossa Senhora do Socorro à medida. “Essa conquista é resultado de muita luta e diálogo. Estamos garantindo mais respeito às pessoas com hipersensibilidade auditiva, aos idosos, aos enfermos e, principalmente, aos animais que sofrem com os estampidos. É um exemplo que deve ser seguido por todos os municípios”, afirmou a parlamentar.

A Carta Compromisso determina que apenas fogos silenciosos sejam utilizados nas festividades promovidas ou apoiadas pelo poder público municipal, especialmente nos festejos juninos, tradição cultural marcante na cidade. Além disso, prevê ações de conscientização junto aos organizadores de eventos privados para incentivar a adesão à prática.

Para Kitty Lima, a medida reforça o compromisso de Socorro com uma gestão mais inclusiva, empática e ambientalmente responsável. “Nossa festa pode ser linda, inclusiva e cheia de brilho — sem barulho desnecessário. Socorro agora emite luz, não estampido”, destacou.

Fonte: Assessoria