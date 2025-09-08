Kitty Lima cobra da prefeita Emília ações para transição do uso de carroças

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania/SE) voltou a cobrar da prefeita Emília Corrêa coerência e ação diante de uma pauta histórica: o fim gradativo das carroças em Aracaju.

Em 2018, ainda como vereadora, Kitty apresentou o PL 106/2017, que previa a substituição das carroças por alternativas modernas, com políticas de capacitação e inclusão social para as famílias que usam as carroças para seu sustento. O projeto chegou a ser aprovado em primeira votação, mas acabou rejeitado na segunda, após forte mobilização da base governista e pressão contra a proposta. Na época, Emília, também vereadora, votou a favor do projeto.

Agora, quase uma década depois, o debate volta à pauta. A EMSURB já iniciou o cadastro dos carroceiros, com mais de 100 registros confirmados, etapa essencial para estruturar um programa sustentável de transição, calcular custos e garantir a justiça social para as famílias.

Para Kitty, o momento exige coragem política: “Não é mais hora de discursos. A prefeita Emília votou a favor do fim das carroças em 2018 e hoje tem a oportunidade de transformar essa bandeira em ação concreta, promovendo dignidade para os animais e inclusão social para as famílias.”

Assessoria Kitty Lima