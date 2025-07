Kitty Lima convoca imprensa para debate sobre guarda responsável e prevenção de ataques de pitbulls

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) está convocando a imprensa sergipana para acompanhar de perto uma audiência pública que promete sacudir o debate sobre tutela responsável e ataques envolvendo cães da raça pitbull. O encontro está marcado para o próximo dia 16 de julho (terça-feira), às 14h, no auditório da Escola do Legislativo da ALESE.

Com o tema “Ataques envolvendo cães da raça pitbull: responsabilidade dos tutores e políticas públicas de prevenção”, o evento vai reunir especialistas em comportamento animal, autoridades, representantes do Ministério Público, ONGs, delegacias especializadas, protetores independentes e gestores públicos para discutir com seriedade um problema que tem ganhado espaço nos noticiários e preocupado a população.

A ideia, segundo Kitty, é clara: não é demonizar nenhuma raça, mas sim provocar um debate responsável sobre educação, prevenção, políticas públicas e, principalmente, responsabilidade dos tutores. “O pitbull não é vilão. O problema está na forma como esses animais são criados, estimulados e, muitas vezes, negligenciados. Precisamos falar disso com urgência e sem tabu”, afirma a parlamentar, que é uma das maiores defensoras da causa animal em Sergipe.

O evento será aberto ao público e a participação da imprensa é considerada estratégica para dar visibilidade à pauta e ampliar a conscientização da sociedade sobre o que de fato significa guarda responsável — inclusive como forma de proteger tanto humanos quanto os próprios animais.

