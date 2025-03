Kitty destaca adoção responsável e proteção dos animais comunitários na TV Atalaia

Nesta quinta-feira, 6, o quadro “É o Bicho”, exibido dentro do programa Balanço Geral, apresentado por Fábio Henrique na TV Atalaia, trouxe à tona temas importantes sobre bem-estar animal, adoção responsável e a proteção dos animais comunitários.

A ativista da causa animal e deputada estadual Kitty Lima participou do quadro, reforçando a necessidade de cuidar e proteger os animais que não têm um dono único, mas que criam laços com a comunidade. “Os animais comunitários precisam de tutela e proteção, já que são cuidados por várias pessoas e fazem parte do cotidiano daquela localidade”, explicou Kitty.

O quadro também abordou a importância da adoção responsável, destacando que adotar um animal é um compromisso para a vida toda. “Se a gente adota, é até o fim da vida”, afirmou a deputada, alertando sobre a necessidade de cuidados contínuos.

As Leis Estaduais de Sergipe, Lei 8923/2021, de autoria da deputada Kitty Lima, e Lei 8366/2018, também foram pauta do programa. Ambas garantem direitos fundamentais aos animais, promovendo a guarda responsável, coibindo maus-tratos e fortalecendo a proteção dos animais comunitários.

Além disso, o quadro abordou questões de saúde, como doenças sexualmente transmissíveis que afetam cães e gatos, reforçando a importância da prevenção e dos cuidados veterinários regulares.

Para fechar, o quadro exibiu registros emocionantes enviados pelos telespectadores, como a imagem encantadora da “pata com patinhos”, reforçando o vínculo de afeto e a importância da preservação dos animais.

O “É o Bicho” vai ao ar todas as quintas-feiras no Balanço Geral, trazendo informações, histórias e dicas para quem ama e cuida dos animais.

