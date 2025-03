Kitty Lima destaca avanços e reforça luta pela igualdade de gênero em Sergipe

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira, 6, para celebrar o Mês da Mulher, reforçando a importância da reflexão, reconhecimento e ação contínua em prol dos direitos das mulheres. Em um discurso marcado pela emoção e pela defesa de políticas públicas, Kitty destacou os avanços conquistados e os desafios que ainda persistem na busca pela igualdade de gênero.

“Mais do que uma data comemorativa, o Mês da Mulher representa um momento de reflexão e ação. Precisamos reconhecer as conquistas, mas também enfrentar os desafios que ainda impedem muitas mulheres de viverem com dignidade e segurança”, afirmou a deputada.

Kitty Lima ressaltou importantes iniciativas implantadas pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), como o Plano Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (PEPEVCM 2024-2033), criado pelo Decreto 618/2024. “Esse plano é um marco nas políticas públicas voltadas para a proteção das mulheres sergipanas. Representa um avanço real na construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, destacou.

Outro ponto ressaltado foi a criação do Observatório Beatriz Nascimento, que monitora dados sobre violência contra a mulher em Sergipe. A parlamentar celebrou a redução nos casos de feminicídio no estado: 19 em 2022, 16 em 2023, 10 em 2024 e apenas 1 registrado até agora em 2025. “Esses números mostram que estamos no caminho certo, mas ainda há muito a ser feito”, reforçou.

Kitty também mencionou ações voltadas à autonomia econômica das mulheres, como o apoio ao empreendedorismo feminino, além de iniciativas inovadoras como o Ônibus Lilás, que leva serviços de apoio e orientação a áreas rurais e de difícil acesso. “Garantir que todas as mulheres tenham acesso aos seus direitos é uma prioridade”, afirmou.

A deputada destacou ainda a importância das campanhas de conscientização, como o Agosto Lilás e a ação Rompa o Ciclo, além das parcerias estratégicas com instituições como o Instituto Avon e o convênio firmado com o Ministério das Mulheres para o monitoramento de agressores.

“Celebrar o Mês da Mulher é também renovar o compromisso com a construção de um futuro onde a igualdade de gênero seja uma realidade plena. Precisamos fortalecer as políticas públicas, ampliar as campanhas de conscientização e garantir que nenhuma mulher sofra qualquer tipo de violência ou discriminação”, concluiu Kitty Lima.

