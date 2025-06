Kitty Lima destaca avanços na causa animal e reafirma postura firme na Alese

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) foi a entrevistada desta segunda-feira (16) no programa Atalaia Mais, da TV Atalaia, apresentado por Luiz Carlos Focca. Durante a conversa, a parlamentar falou sobre os desafios enfrentados no mandato, o novo momento da proteção animal em Sergipe e as recentes polêmicas envolvendo sua atuação política.

Um dos destaques da entrevista foi o reconhecimento ao trabalho desenvolvido por Kitty na área da proteção animal. Ela relembrou a importância de ações como o Castramóvel e a aprovação de leis que regulamentam a causa, além de destacar o papel da proteção animal como uma pauta de saúde pública. “Essa é uma luta que defendo há mais de 20 anos. Hoje todos querem abraçar a causa, mas é importante lembrar quem realmente está nessa luta por convicção e não por conveniência”, afirmou.

Sobre sua atuação na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Kitty comentou a recente conquista da vice-liderança do bloco governista, cargo que, segundo ela, gerou incômodo em alguns setores. “O título de vice-liderança incomodou algumas pessoas, mas lugar de mulher é onde ela quiser. Mantenho minha personalidade forte e sigo trabalhando com foco”, disse.

No campo das políticas públicas em Aracaju, Kitty reforçou a necessidade da criação de uma Secretaria Municipal de Proteção Animal. Ela também falou sobre o cadastro dos carroceiros feito pela Emsurb, destacando que seu objetivo nunca foi prejudicar os trabalhadores, mas sim garantir o bem-estar animal. “Não sou inimiga de carroceiros, quero apenas que não haja maus-tratos”, explicou.

A deputada também comentou o debate com o deputado Georgeo Passos, sobre a concessão dos serviços de saneamento à empresa Iguá Saneamento, que assumiu parte das operações da antiga Deso. “Passamos anos com problemas na Deso. Agora temos que acompanhar os resultados da nova empresa, mas se os avanços não vierem, serei a primeira a cobrar”, afirmou, destacando que seu prazo de avaliação é até 2026, numa linha semelhante à que o próprio Georgeo pediu em relação à atual gestão da Prefeitura de Aracaju, com Emília Corrêa (PL).

Outro ponto de destaque foi a assinatura de uma carta-compromisso com a prefeita da capital,, reforçando a defesa da aprovação de um projeto de lei para o fim dos fogos de artifício com estampido (barulhentos) na cidade.

Por fim, Kitty também dividiu com os telespectadores um momento de orgulho pessoal: a conquista do vice-campeonato de flag football no Ceará, resultado que, segundo ela, reforça o espírito de superação e determinação que aplica também na política.

