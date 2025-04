Kitty Lima destaca avanços na educação e cobra rigor em caso de jovem morto por policiais

Durante a sessão plenária desta terça-feira, 8, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) subiu à tribuna para comentar pautas importantes das áreas de educação, saúde e segurança pública. Ela iniciou o pronunciamento destacando a importância da solenidade realizada pelo Governo do Estado com o Ministério da Educação, que marcou um ano do programa Pé-de-Meia e o lançamento do Estudante Monitor.

Kitty reforçou que os dois programas incentivam a permanência dos jovens na escola e valorizam o protagonismo estudantil. “A educação pública de Sergipe vive um novo momento. É gratificante ver que estamos investindo …

A deputada estadual Kitty Lima foi um dos destaques na apresentação do relatório do terceiro quadrimestre da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizada nesta terça-feira (8). Reconhecida pela luta em defesa dos animais, Kitty comemorou com emoção a incorporação da Diretoria de Proteção Animal (Diproan) à estrutura da SES.

“Hoje é um dia muito feliz. Estou alegre em ver que, finalmente, saúde animal está sendo tratada como saúde pública. A Diproan agora faz parte oficialmente da Secretaria de Estado da Saúde, e isso representa um avanço histórico. Saúde ampla… vida humana e animal”, declarou a parlamentar.

Durante a reunião, Kitty também destacou o desempenho da equipe da Saúde no programa Opera Sergipe 2 e nas cirurgias de endometriose, ressaltando o impacto positivo dessas ações na vida da população sergipana.

“A gente sabe o quanto as filas para cirurgias são dolorosas para as famílias. Ver o Opera Sergipe 2 funcionando, ver mulheres sendo atendidas com dignidade no enfrentamento à endometriose, e agora ver a causa animal avançando dentro da estrutura da SES… tudo isso me emociona como cidadã, parlamentar e ativista”, disse.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, que apresentou o relatório da pasta, reforçou a importância da integração e anunciou que uma reunião estratégica será realizada nos próximos dias para alinhar as ações da saúde humana e animal. “A saúde precisa ser compreendida de forma integral. Saúde animal é saúde pública”, afirmou.

Com a incorporação da Diproan à SES, Sergipe avança em uma política pública inovadora, que fortalece a proteção e o bem-estar animal e reconhece sua importância para a saúde coletiva.

