Kitty Lima destaca investimentos em Rosário do Catete e celebra avanços em Aracaju

A deputada estadual Kitty Lima, vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), usou a tribuna nesta segunda-feira (20) para destacar os investimentos anunciados pelo governador Fábio Mitidieri durante a 48ª edição do programa Sergipe é Aqui, realizada em Rosário do Catete. Em um discurso firme e emocionado, Kitty comemorou os mais de R$ 10 milhões destinados ao município, além de celebrar obras estruturantes em Aracaju, reforçando seu compromisso com uma política de escuta, presença e ação.

“Estamos falando de pavimentação em mais de 23 mil metros quadrados, o que impacta diretamente a mobilidade urbana, o comércio e até a autoestima da população. Quando uma rua é pavimentada, a vida muda. A lama desaparece — e, com ela, o sentimento de abandono”, afirmou a parlamentar.

Kitty também destacou a reforma do Cineteatro Abílio Curvelo de Mendonça, um importante símbolo cultural de Rosário do Catete, que será revitalizado com R$ 1,4 milhão, através do programa Acelera Sergipe. “Não se constrói cidadania só com cimento. É preciso arte, pertencimento e alma. Cultura também é desenvolvimento”, defendeu.

No mesmo tom, a deputada celebrou a grandiosidade da obra do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo, que ligará a Avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, em Aracaju. Com investimento de R$ 318 milhões, a obra deve transformar a mobilidade urbana, aquecer o turismo e gerar empregos. “Essa é a política em que acredito. Uma política que escuta, mas que também faz. Que anda com o pé no barro e a cabeça nas soluções. Quem ama Sergipe governa de perto”, pontuou.

Como defensora da causa animal, Kitty também comemorou mais uma ação de sucesso do castramóvel, realizada durante o Sergipe é Aqui em Rosário do Catete. O equipamento itinerante voltou a registrar números expressivos de atendimentos, reafirmando sua importância no cuidado com os animais. “Cuidar dos animais também é cuidar das pessoas. Políticas públicas de bem-estar animal precisam estar presentes nos municípios”, reforçou.

Kitty finalizou sua fala parabenizando o governador Fábio Mitidieri pela sensibilidade e compromisso com o interior sergipano, reafirmando sua disposição em seguir defendendo iniciativas que melhorem a vida da população:

“É sobre fazer. É sobre cuidar. É sobre não deixar ninguém para trás.”

Fonte: Assessoria