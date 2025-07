Kitty Lima garante recursos permanentes para a causa animal no orçamento de Sergipe pra 2026

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) cravou mais uma vitória para a proteção animal em Sergipe. Durante a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, nesta quinta-feira (17), ela conseguiu emplacar uma emenda aditiva que garante recursos exclusivos para políticas públicas voltadas aos animais.

A verba está prevista dentro da Secretaria de Saúde e vai servir para ações como castração, vacinação, atendimento veterinário gratuito e apoio direto a ONGs e protetores independentes. “É um passo importante para ratificar a causa animal no orçamento do Estado. Já temos R$ 5 milhões investidos no programa Pet Saúde, e agora damos um passo para tornar isso permanente”, destacou a parlamentar.

Kitty tem sido uma das vozes mais firmes da Assembleia Legislativa quando o assunto é bem-estar animal. A inclusão desses recursos de forma oficial na LOA e na LDO consolida uma luta antiga da deputada: tirar a pauta animal da invisibilidade e transformá-la em política pública com orçamento garantido.

Com essa conquista, Sergipe passa a ter, de forma institucionalizada, um olhar contínuo para o cuidado com os animais — e isso se deve, diretamente, à articulação de Kitty Lima.

