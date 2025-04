Kitty Lima reforça combate aos maus-tratos contra animais durante “Abril Laranja” em Sergipe

Em seu discurso na Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe desta quarta-feira (2), deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) destacou a importância do “Abril Laranja”, mês de conscientização contra os maus-tratos aos animais, instituído pela Lei 8.581/2019 de sua autoria.

“Não queremos só reflexão, mas ação. Crimes contra animais são sintomas de um problema maior, que exige políticas públicas, fiscalização e educação”, afirmou. A parlamentar lembrou que Sergipe foi pioneiro na criação da Delegacia de Proteção Animal (Depama) e citou casos emblemáticos, como o “Caso Lucy”, que resultou na primeira prisão por crueldade animal no estado.

“Teoria do Elo” e a conexão com violência doméstica

Kitty Lima enfatizou a “Teoria do Elo”, que relaciona agressões a animais com violência contra humanos. “Quem maltrata animais muitas vezes agride familiares, como idosos, cônjuges ou crianças”, alertou, citando um relato chocante de um menino de sete anos que revelou, em uma palestra, ser vítima de violência do pai — o mesmo que batia no cachorro da família. A deputada ressaltou que muitos criminosos violentos começaram torturando animais, daí a necessidade de tratar o tema com devida seriedade.

Agenda de ações: audiência pública e campanha de adoção

Como parte das atividades do “Abril Laranja”, a deputada anunciou uma audiência pública no próximo dia 4 de abril, promovida pelos Ministérios Público Federal e Estadual, para discutir a situação dos cães e gatos que residem no campus São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e as condições de funcionamento do Hospital Veterinário da Universidade. A audiência será realizada no Palácio Fausto Cardoso, localizado no Centro de Aracaju, das 8h às 12h. E no próximo sábado (5), uma campanha de adoção será realizada no Shopping RioMar, das 15h às 20h, em parceria com a Superintendência de Proteção Animal (SUPAnimal). “Adotar salva duas vidas: a do animal resgatado e a de outro que ganhará vaga em ONGs”, explicou. Kitty alertou, porém, que resgates devem ser feitos com responsabilidade: “Não adianta tirar o animal da vista sem garantir tratamento adequado”.

Desafios e avanços: a luta por delegacias especializadas

Apesar dos progressos, como a Depama, a deputada criticou a falta de estrutura para atender a demanda. “A delegacia mal consegue lidar com os casos de Aracaju, onde há envenenamentos, atropelamentos e abandonos diários”. Ela defendeu a expansão de delegacias especializadas para o interior e treinamento de agentes de segurança pública.

“Assim como há delegacias da mulher, precisamos de acolhimento para casos animais, não descaso”, disse. Kitty também mencionou um projeto de âmbito nacional, em parceria com o seu companheiro Adriano Bandeira, para capacitar policiais no atendimento a crimes contra animais.

Chamado à sociedade e ao poder público

A deputada convocou a população e colegas parlamentares a apoiarem a causa: “Sergipe já é referência, mas precisamos investir mais. Não adianta admirar iniciativas de outros estados sem valorizar o que construímos aqui”. A deputada adiantou que destinará emendas para fortalecer a Depama e reforçou: “Enquanto houver impunidade, animais e pessoas vulneráveis seguirão em risco. Essa luta é por vidas”.

Edital inédito para bolsas de pesquisa no interior

A parlamentar exaltou a chamada do Governo de Sergipe para o edital para bolsas de pesquisa no interior sergipano, na ultima segunda-feria, 31.

Fique por dentro

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) tornou público, o edital n° 09/2025, que corresponde ao Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização Científica e Tecnológica no Estado de Sergipe. A chamada pública conta com investimentos oriundos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), geridos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

O edital tem como objetivo a concessão de auxílio à pesquisa e bolsa de produtividade para pesquisadores doutores que possuam vínculo empregatício ou funcional com Instituições de Ensino Superior (IES) e/ou Pesquisa localizadas nos municípios do interior do estado de Sergipe, exceto São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro.

A iniciativa busca garantir inclusão e oportunidades para pesquisadores de todo estado, descentralizando as ofertas de bolsas na capital.

Serão apoiados até dez projetos de interiorização científica e/ou tecnológica, cada um com recursos de até R$ 15.000,00 na modalidade de auxílio financeiro ao pesquisador, segmentado da seguinte forma: 60% ou R$ 9.000,00 para despesas de custeio (itens correntes), 40% ou R$ 6.000,00 para despesas de capital (itens permanentes). Assim, o edital conta com um investimento global de R$ 1.165.200,00.

“Investir na ciência é investir no futuro. A descentralização desses incentivos coloca a Sergipe na vanguarda de um modelo de desenvolvimento sustentável, inclusivo, onde o conhecimento chega a todos os cantos do Estado. Parabenizo a Fapitec, a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia e o Governo do Estado por essa iniciativa transformadora que reforça o compromisso com a educação sergipana, demonstrando que investir na formação acadêmica e na pesquisa científica é essencial para o desenvolvimento do nosso Estado”, exaltou, Kitty.

Foto: Jadilson Simões

Por Alessandro Santos Monteiro