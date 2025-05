Kitty Lima reforça compromisso com a causa animal em reunião com o governador Fábio Mitidieri

A vice-líder do governo na Assembleia Legislativa de Sergipe, deputada estadual Kitty Lima, participou de uma importante reunião com o governador Fábio Mitidieri, no Palácio Governador Augusto Franco. Ao lado dela esteve Adriano Bandeira, secretário da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepdan), de Nossa Senhora do Socorro.

O encontro teve como foco o fortalecimento de políticas públicas voltadas à causa animal. Kitty Lima, que é referência na luta pelos direitos dos animais em Sergipe, destacou a importância da união entre as esferas estadual e municipal para garantir mais ações efetivas. “Estamos dando passos importantes para transformar a realidade dos animais em nosso estado. Essa articulação com o governador é essencial para que nossas propostas saiam do papel e se tornem políticas públicas de impacto”, afirmou a parlamentar.

O governador Fábio Mitidieri reconheceu o protagonismo da deputada na Assembleia e elogiou seu comprometimento com pautas sociais. “Kitty é uma parceira aguerrida, que atua com paixão e seriedade, especialmente nas causas em que acredita”, disse.

Adriano Bandeira também reforçou a importância do diálogo institucional. “A causa animal avança quando há integração e planejamento. Nossa missão na Sepdan é levar dignidade aos animais de Socorro, e esse alinhamento com o governo do estado amplia nossa capacidade de atuação”, pontuou.

A reunião consolida Kitty Lima como uma das lideranças mais atuantes na causa animal no estado, e reafirma o compromisso da gestão de Nossa Senhora do Socorro com políticas de bem-estar animal.

