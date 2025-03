Kitty Lima reforça compromisso com saúde e defesa Animal em sessão itinerante da Alese

Nesta quinta-feira, 20 de março, a deputada estadual Kitty Lima participou da Sessão Itinerante da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), realizada no município de Propriá. Durante o evento, Kitty destacou ações fundamentais nas áreas de saúde pública e proteção animal, reafirmando seu compromisso com essas causas.

“É muito importante aproximar, ainda mais, o parlamento da população”, declarou Kitty ao abrir seu pronunciamento. Ela elogiou a iniciativa do parlamento itinerante, que promove a interação direta entre os deputados e a comunidade. “Muito bom ver a população participando da nossa sessão plenária aqui em Propriá. Essa ação faz toda diferença e promove o entendimento sobre as políticas que são aprovadas na Alese. Esse programa de parlamento itinerante deve continuar mesmo”, pontuou.

Kitty expressou sua gratidão ao secretário de Saúde, Cláudio Mitidieri, à primeira-dama Érica Mitidieri e ao governador Fábio Mitidieri pelo avanço do programa Opera Sergipe 2, que inclui cirurgias de endometriose. Ela destacou a relevância dessa iniciativa para melhorar a qualidade de vida das mulheres sergipanas.

A deputada também parabenizou o prefeito Luciano Nascimento pelos resultados alcançados em apenas 60 dias: 90 apreensões de equinos, 88 castrações e 56 resgates de animais diagnosticados com doenças como leishmaniose e erliquiose. Kitty enfatizou que esses números refletem um compromisso sério com a saúde pública e o bem-estar animal.

Kitty anunciou o lançamento do programa Pet Saúde, previsto para o próximo mês. A iniciativa busca ampliar o acesso a cuidados veterinários e promover a saúde animal. “Vamos fortalecer a relação entre a comunidade e a causa animal com ações concretas como essa”, afirmou.

Durante seu discurso, Kitty também destacou a importância de combater doenças que afetam animais domésticos, como esporotricose, raiva e hepatite infecciosa. Ela reforçou seu compromisso com a causa animal e concluiu com um apelo: “Contem comigo, contem com as emendas e com a defesa animal.”

A atuação de Kitty Lima na Sessão Itinerante da Alese reafirma seu papel como uma defensora incansável da saúde pública e da causa animal, inspirando ações concretas e transformadoras para Sergipe.

Fonte: Assessoria – Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese