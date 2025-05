Kitty Lima reforça compromisso municipalista e representa Sergipe em eventos nacionais em Brasília

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) cumpriu, nesta quarta-feira, 21, uma intensa agenda em Brasília, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas, a defesa dos municípios sergipanos e a proteção animal.

A parlamentar integrou a comitiva sergipana no evento especial ‘Juntos por Sergipe’, realizado durante a 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios — a tradicional Marcha dos Municípios, maior mobilização municipalista do país.

Ao lado do governador Fábio Mitidieri, de prefeitos e lideranças políticas, Kitty reforçou a importância de fortalecer o pacto federativo e o desenvolvimento social e econômico nos municípios sergipanos.

“É fundamental que Sergipe siga unido, com governo, parlamentares e prefeitos, em defesa dos interesses dos municípios e da nossa população”, destacou a deputada.

Kitty Lima também elogiou o panorama de investimentos apresentado pelo governador, que prevê mais de R$ 3 bilhões em obras estruturantes no estado, com impacto direto na geração de emprego e renda. A parlamentar ressaltou que seu mandato segue vigilante para garantir que esses recursos cheguem a todas as regiões de Sergipe, promovendo inclusão e qualidade de vida.

Em Brasília, Kitty também participou de compromissos da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), onde esteve envolvida em discussões sobre políticas públicas para a proteção animal e a implantação de uma comissão nacional voltada à causa dentro da estrutura da entidade. A parlamentar mantém interlocução constante com representantes de todo o país, ampliando o debate sobre políticas integradas e o fortalecimento do legislativo estadual.

“Esse é um espaço fundamental para reforçarmos a necessidade de políticas públicas que respeitem a vida em todas as suas formas. Saio dessa agenda ainda mais motivada para ampliar nossas ações em Sergipe”, afirmou Kitty, que apresentou projetos desenvolvidos na Assembleia Legislativa nas áreas de proteção animal, inclusão social e defesa do meio ambiente.

A deputada também participou da sessão solene realizada pela Câmara dos Deputados em homenagem aos 50 anos da TV Atalaia, afiliada da Record em Sergipe. A solenidade reuniu autoridades dos três níveis de governo, profissionais da comunicação e representantes da sociedade civil.

Kitty prestigiou a cerimônia que reconheceu o legado da emissora, fundada em 1975 pelo ex-governador Augusto Franco, pioneira na exibição de programação totalmente colorida no Norte e Nordeste e responsável pela implantação do primeiro sinal digital em Sergipe.

Durante o evento, o governador Fábio Mitidieri destacou a credibilidade da TV Atalaia como um espaço de “lealdade, transparência e respeito ao povo sergipano”. O superintendente Augusto Franco Neto emocionou o plenário ao relembrar o legado familiar, enquanto a diretora executiva, Grace Franco, ressaltou a dedicação dos profissionais que fazem a emissora acontecer diariamente.

A participação de Kitty Lima nestes eventos reforça sua presença ativa na defesa das causas municipalistas, sociais, ambientais e culturais, além do reconhecimento da importância das instituições sergipanas.

“É com diálogo, articulação e compromisso que seguimos avançando em políticas públicas que transformam a vida das pessoas e fortalecem nosso estado”, concluiu a deputada.

Fonte e foto assessoria