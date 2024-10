KITTY LIMA RETORNARÁ À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM A VITÓRIA DE DR.SAMUEL EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Três deputados estaduais e um suplente, concorreram às eleições municipais no interior do estado, neste domingo (6): Georgeo Passos (Cidadania), disputou a Prefeitura de Ribeirópolis; Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) e Carminha Paiva (Republicanos), a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, Sérgio Reis (PSD) – suplente do deputado Jorginho Araujo (PSD)- venceu o pleito no município de Lagarto.

Com a vitória do deputado Dr. Samuel Carvalho para administrar Socorro a partir de 2025, a ex-vereadora por Aracaju e ex-deputada estadual, a Priscila Lima da Costa Pinto, conhecida como Kitty Lima e primeira suplente da coligação (PSDB/CIDADANIA) e ferrenha defensora da causa animal, volta a ocupar uma cadeira na Alese.

Atualmente é titular da Superintendência de Proteção Animal do Estado de Sergipe (SupAnimal) e quando deputada, apresentou Projeto de Lei aprovado na Casa, propondo a criação da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa), vinculado ao portal da Delegacia Virtual do Estado, com a finalidade de facilitar as denúncias de maus-tratos; fazendo com que as unidades policiais possam identificar e punir os infratores.

Pronta

Indagada pela Agência de Notícias Alese, se está pronta para retornar à Casa Legislativa, ela enfatizou: “Com certeza estou preparada. A causa animal tem muitas pautas na Assembleia Legislativa, com projetos protocolados que precisam ser colocados para andar. A voz não só dos animais precisa existir novamente, mas da mulher e de todas as pautas que eu abracei enquanto parlamentar. Estou ansiosa. Atualmente estou à frente da Superintendência de Proteção Animal do Estado de Sergipe e como superintendente já estamos com muita coisa encaminhada e acredito que a força vai triplicar e vamos conseguir bons resultados”.

Dr. Samuel Carvalho foi eleito com 59,12% votos válidos (56.391), contra contra 28,27% (26.964) da candidata Carminha Paiva. “Nós somos o prefeito mais bem votado da História de Socorro e essa vitória é de cada família que nos apoiou, de cada um dos nossos colaboradores. É a vitória do povo de Socorro e eu vou trabalhar dia e noite para honrar cada um dos nossos votos, vou fazer o possível e o impossível para que o nosso povo tenha orgulho de ser socorrense”, disse após receber o resultado oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE).

Lagarto

Sérgio Reis

No município de Lagarto, Sérgio Reis, que assumiu uma cadeira na Alese em março de 2023, em lugar lugar do deputado Jorginho Araujo, será o novo prefeito a partir de 2025. Ele ficou na Assembleia Legislativa até o último mês de setembro, quando Jorginho que estava como secretário de estado da Casa Civil, retornou.

Fábio Reis se elegeu com 51,21% dos votos (33.387) contra Rafaela (Republicanos), que obteve 46,55% dos votos (30.352). Rafaela é neta da deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) e sobrinha do deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos).

O novo prefeito de Lagarto é filho do ex-prefeito e ex-deputado Jerônimo Reis e da sobrinho da ex-deputada Goretti Reis (PSD). “Obrigado Lagarto. Sérgio vai ser o prefeito do povão. Foi uma jornada muito especial porque atingimos nosso objetivo, que foi unir Lagarto. Faremos com o orgulho de ser lagartense, uma gestão de todos e para todos, com diversidade e inclusão”, disse Sérgio Reis em lágrimas.

Novos prefeitos de Sergipe

Amparo de São Francisco: Marcos Sandes, Republicanos – 1.497 votos (54,46%) Aquidabã: Ana Helena de Dr. Mário, União Brasil – 8.651 votos (61,06%) Arauá: Dr. Fábio, PT – 6.384 votos (86,21%) Areia Branca: Talysson de Valmir, PL – 7.827 votos (60,15%) Barra dos Coqueiros: Airton Martins, PSD – 11.817 votos (49,30%) Boquim: Jackson do Mangue Grande, PSD – 9.142 votos (52,43%) Brejo Grande: Luiz Carlos, PSD – 4.350 votos (63,03%) Campo do Brito: Medici de Main – 8.128 votos (64,84%) Canhoba: Chrystophe Divino – 3.019 votos (76,51%) Canindé de São Francisco: Machadinho, União Brasil – 10.125 votos (52,83%) Capela: Junior de Dr. Carlos Milton, MDB – 11.381 votos (53,73%) Carira: Diogo Machado, PSD – 10.755 votos (82,60%) Carmópolis: Edi Leite, PL – 5.347 votos (53,18%) Cedro de São João: Neudo Alves, União Brasil – 3.258 votos (70,53%) Cristinápolis: Sandro de Jesus, PT – 6.941 votos (59,03%) Cumbe: Eri, União Brasil – 2.124 votos (52,72%) Divina Pastora: Izabel de Nollet, União Brasil – 1.859 votos (50,37%) Estância: André Graça, PSD – 16.586 votos (43,41%) Feira Nova: Jean de Gerino, PSD – 3.727 votos (67,86%) Frei Paulo: Rafael da Vidraçaria, PSD – 6.859 votos (59,25%) Gararu: Zete de Janjão, PSD – 5.178 votos (63,11%) General Maynard: Marcones Melo, PSD – 1.516 votos (51,27%) Graccho Cardoso: Casinho – 3.100 votos (53,74%) Ilha das Flores: Robson Martins – 4.324 votos (71,39%) Indiaroba: Marcos Sertanejo – 7.047 votos (63,61%) Itabaiana: Valmir de Francisquinho – 35.897 votos (58,61%) Itabaianinha: Eraldo do Frigorífico – 14.138 votos (52,65%) Itabi: Gabi de Lica, PP – 2.341 votos (56,38%) Itaporanga D’Ajuda: Ivan Sobral, União Brasil – 12.501 votos (53,60%) Japaratuba: Decio de Lara, União Brasil – 6.030 votos (52,01%) Japoatã: Careca da Samam, PDT – 6.486 votos (69,32%) Lagarto: Sérgio Reis,) PSD – 33.387 votos (51,21%) Laranjeiras: Juca de Bala, MDB – 11.901 votos (70,20%) Macambira: Carisvaldo Souza, União Brasil – 3.184 votos (53,50%) Malhada dos Bois: Fábio de Dona Rosa, PP – 1.983 votos (54,54%) Malhador: Assisinho, PSD – 7.015 votos (87,01%) Maruim: Gilberto Maynard, PT – 4.551 votos (44,09%) Moita Bonita: Dr. Vagner, PP – 5.636 votos (71,64%) Monte Alegre de Sergipe: Evandro Silva, PSD – 5.747 votos (53,20%) Muribeca: Mário de Sandra, PSD – 4.016 votos (63,18%) Neópolis: Allysson de Amintas, PSD – 7.074 votos (61,78%) Nossa Senhora Aparecida: Jeane da Farmácia, PL – 4.310 votos (65,27%) Nossa Senhora da Glória: Luana Oliveira, PSD – 17.701 votos (76,84%) Nossa Senhora das Dores: Ianna de Dr. Thiago – 8.206 votos (48,02%) Nossa Senhora de Lourdes: Dr. Saulo Galeguinho, PT – 2.846 votos (52,65%) Nossa Senhora do Socorro: Dr. Samuel Carvalho, Cidadania – 56.391 votos (59,12%) Pacatuba: Iara Martins, PSD – 5.374 votos (57,23%) Pedra Mole: Zé Augusto de Zé de Loló, PSD – 1.759 votos (55,89%) Pedrinhas: France de Domingos, PSD – 3.372 votos (52,02%) Pinhão: Dr. Charles, PL – 2.938 votos (64,12%) Pirambu: Guilherme, União Brasil – 3.605 votos (52,72%) Porto da Folha: Everton da Saúde, União Brasil – 10.589 votos (51,89%) Poço Redondo: Vado Gavião, União Brasil – 9.597 votos (53,82%) Poço Verde: Roberto Barracão, União Brasil – 8.407 votos (52,37%) Propriá: Luciano de Menininha, PP – 9.235 votos (55,68%) Riachuelo: Petinho de João Grande, MDB – 3.109 votos (45,16%) Riachão do Dantas: Galego, PSD – 6.363 votos (43,36%) Ribeirópolis: Rogério Sobral, PSB – 7.142 votos (60,52%) Rosário do Catete: César Resende, União Brasil – 4.619 votos (63,50%) Salgado: Givanildo Costa, PT – 6.540 votos (44,22%) Santa Luzia do Itanhy: Adauto Amor, PSD – 6.033 votos (60,48%) Santa Rosa de Lima: Janilson Alves, União Brasil – 2.244 votos (53,43%) Santana do São Francisco: Ricardo Roriz, PSD –3.180 votos (61,39%) Santo Amaro das Brotas: Paulo César, União Brasil – 4.483 votos (55,56%) Simão Dias: Cristiano Viana, PT – 15.253 votos (50,67%) Siriri: Daiane Oliveira, Podemos – 3.019 votos (52,30%) São Cristóvão: Júlio de Marcos Santana, União Brasil – 25.872 votos (53,74%) São Domingos: Binho, União Brasil – 3.616 votos (53,18%) São Francisco: Dudu, União Brasil – 1.995 votos (57,71%) São Miguel do Aleixo: Cleane de Everton, União Brasil – 2.728 votos (100,00%) Telha: Lucas de Flávio, PSD, 2.270 votos (71,36%) Tobias Barreto: Dilson de Agripino, PSD – 17.584 votos (53,85%) Tomar do Geru: Jal Construções, PSD – 4.915 votos (58,74%) Umbaúba: Juliana Cardoso, Republicanos – 9.206 votos (60,49%)

Em Aracaju a eleição será definida no 2º tuno no próximo dia 27 de outubro; entre a candidata Emília Corrêa (PL), que obteve 41,55% dos votos válidos e Luiz Roberto, que conquistou 28,82% da preferência dos eleitores aracajuanos.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza