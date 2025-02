KITTY REBATE CRÍTICAS, REFORÇA COMPROMISSO COM A CAUSA ANIMAL E ESCLARECE POLÊMICA SOBRE VICE-LIDERANÇA

Em entrevista ao comunicador Marcos Aurélio nesta segunda-feira, 17, a deputada Kitty Lima afirmou que retorna à Alese “com tudo” para fortalecer a causa animal. Na oportunidade, Kitty Lima lembrou que desde o seu primeiro mandato, ela e o hoje governador, Fábio Mitidieri, era deputado federal, estabeleceram uma convivência respeitosa, mesmo que à época, Kitty fosse da oposição.

Ela ainda agradeceu o chefe do Executivo por ter sido a primeira pessoa a comandar a Superintendência Estadual da Causa Animal. ” Durante dois anos como superintendente da causa animal, consegui executar o que sempre defendi”, destacou.

Kitty também se disse surpresa com a reação do deputado Georgeo Passos à sua possível nomeação como vice-líder do governo na Alese. Ela pontuou que sempre manteve uma relação respeitosa tanto com Georgeo quanto com Fábio Mitidieri e reafirmou sua coerência política. “Não estou perdendo minha coerência, assim como Fábio Mitidieri sempre me tratou com respeito”, afirmou. Assim, a deputada, criticou a forma como Georgeo se posicionou sobre o assunto. “Havíamos combinado de conversar pessoalmente, não gostei e achei desrespeitoso o comportamento dele”, disse.

A parlamentar ressaltou que o convite ainda não foi oficializado, mas se sente lisonjeada com o reconhecimento. Sobre a polêmica em torno do cargo, foi direta: “Qual o problema? Continuarei defendendo o governo, essa condição não me dá voto duplicado.”

Questionada se permanecerá no Cidadania ou se aproveitará a janela partidária para migrar para outra sigla, , Kitty afirmou que sua decisão dependerá do comportamento de Georgeo. O comunicador Marcos Aurélio ainda provocou: “Vai convidar Samuel Carvalho e Ricardo Marques a deixarem o partido por terem apoiado Fábio Mitidieri?”

Texto e foto assessoria