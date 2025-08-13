Kitty sugere inovação no Minha Casa, Minha Vida com ações para convivência com animais

Durante sessão na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (12), a deputada estadual e vice-líder do Governo, Kitty Lima (Cidadania), destacou a importância do anúncio de 1.308 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida para o estado. O investimento, superior a R$ 200 milhões, foi apresentado pelo governador Fábio Mitidieri, em parceria com o Governo Federal, durante evento em Aracaju que celebrou os 16 anos do programa.

As casas serão construídas nos municípios de Simão Dias, Lagarto, Campo do Brito, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora do Socorro, com previsão de gerar mais de 1.500 empregos diretos. Para Kitty, a iniciativa é “transformadora” e reflete a capacidade de articulação entre diferentes esferas de governo e iniciativa privada.

“Ter um lar muda tudo. É dignidade, segurança e oportunidade. E este anúncio mostra que Sergipe está no caminho certo, com gestão que dialoga e entrega resultados concretos para a população”, afirmou a parlamentar.

Sugestão inovadora

Durante sua fala, Kitty Lima apresentou uma sugestão para ampliar o alcance social e comunitário dos novos conjuntos habitacionais: integrar ações voltadas à convivência responsável com animais domésticos.

A proposta inclui campanhas de adoção e conscientização, espaços pet integrados às áreas de lazer e parcerias para programas de castração preventiva.

“A maioria das famílias brasileiras já convive com animais de estimação. Incluir essa perspectiva nos novos bairros é inovador, fortalece o senso de comunidade, protege a saúde pública e melhora a qualidade de vida para todos — gente e animais”, pontuou.

Reconhecimento e convite ao diálogo

A deputada também fez questão de reconhecer o trabalho do governador Fábio Mitidieri, da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Érica Mitidieri, e das equipes envolvidas na captação e viabilização dos recursos.

“Quando há união entre Estado, municípios e Governo Federal, resultados como esse se tornam realidade. E podemos avançar ainda mais se pensarmos moradia de forma completa e inclusiva”, ressaltou.

Encerrando sua fala, Kitty convidou a população a participar do debate sobre políticas habitacionais.

“No bairro dos seus sonhos, o que não pode faltar? Quero levar essas ideias para inspirar as próximas entregas”, concluiu.

