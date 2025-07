KLEWERTON SIQUEIRA É REELEITO COM  APROXIMADAMENTE 70% DOS VOTOS E SAULO MEDEIROS ASSUME COMO VICE 

O Partido dos Trabalhadores de Nossa Senhora do Socorro tem a honra de anunciar os resultados do Processo de Eleições Diretas (PED), que consagrou a chapa majoritária com *expressivos 70% dos votos válidos, reconduzindo **Klewerton Siqueira* à Presidência Municipal e empossando *Saulo Medeiros* como novo Vice-Presidente.

Este resultado expressivo demonstra:

✅ O amplo reconhecimento do trabalho desenvolvido pela atual gestão

✅ A sólida unidade da militância em torno do projeto petista

✅ A confiança da base partidária no rumo traçado coletivamente

*Declaração do Presidente reeleito, Klewerton Siqueira:*

“Recebemos este mandato com profunda gratidão pelos quase 70% de votos que representam não apenas apoio, mas um compromisso renovado. Cada voto é um combustível para nossa luta por uma Socorro mais justa e igualitária. Vamos honrar esta confiança com ainda mais trabalho e diálogo com nossas bases.”

*Pronunciamento do novo Vice-Presidente, Saulo Medeiros:*

“Assumo esta função compreendendo a grande responsabilidade que representa. Os 70% alcançados nos energizam para construir pontes entre as conquistas históricas do PT e as novas demandas de nosso povo, sempre com ouvidos atentos aos movimentos sociais e fortalecermos ainda mais essa partido, tenho uma história de construção partidária em minha cidade e agora no partido que militei não vai ser diferente.”

*A Direção Municipal agradece:*

* À *militância combativa*, verdadeira artífice desta vitória expressiva

* Aos *núcleos de base e setoriais*, que garantem nossa capilaridade

* Aos *movimentos sociais parceiros*, com quem compartilhamos sonhos e lutas

*Compromissos reafirmados:*

➤ Ampliação da participação popular nas decisões partidárias

➤ Fortalecimento da formação política da militância

➤ Articulação permanente com as lutas municipais e estaduais

Nossa Senhora do Socorro, 06 de julho de 2025

*Executiva Municipal do PT – Nossa Senhora do Socorro*

Texto e foto assessoria

O Partido dos Trabalhadores de Nossa Senhora do Socorro tem a honra de anunciar os resultados do Processo de Eleições Diretas (PED), que consagrou a chapa majoritária com *expressivos 70% dos votos válidos, reconduzindo **Klewerton Siqueira* à Presidência Municipal e empossando *Saulo Medeiros* como novo Vice-Presidente.

Este resultado expressivo demonstra:

✅ O amplo reconhecimento do trabalho desenvolvido pela atual gestão

✅ A sólida unidade da militância em torno do projeto petista

✅ A confiança da base partidária no rumo traçado coletivamente

*Declaração do Presidente reeleito, Klewerton Siqueira:*

“Recebemos este mandato com profunda gratidão pelos quase 70% de votos que representam não apenas apoio, mas um compromisso renovado. Cada voto é um combustível para nossa luta por uma Socorro mais justa e igualitária. Vamos honrar esta confiança com ainda mais trabalho e diálogo com nossas bases.”

*Pronunciamento do novo Vice-Presidente, Saulo Medeiros:*

“Assumo esta função compreendendo a grande responsabilidade que representa. Os 70% alcançados nos energizam para construir pontes entre as conquistas históricas do PT e as novas demandas de nosso povo, sempre com ouvidos atentos aos movimentos sociais e fortalecermos ainda mais essa partido, tenho uma história de construção partidária em minha cidade e agora no partido que militei não vai ser diferente.”

*A Direção Municipal agradece:*

* À *militância combativa*, verdadeira artífice desta vitória expressiva

* Aos *núcleos de base e setoriais*, que garantem nossa capilaridade

* Aos *movimentos sociais parceiros*, com quem compartilhamos sonhos e lutas

*Compromissos reafirmados:*

➤ Ampliação da participação popular nas decisões partidárias

➤ Fortalecimento da formação política da militância

➤ Articulação permanente com as lutas municipais e estaduais

Nossa Senhora do Socorro, 06 de julho de 2025

*Executiva Municipal do PT – Nossa Senhora do Socorro*

Texto e foto assessoria