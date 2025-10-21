Laércio anuncia avanço do ProFert e defende gás competitivo na Offshore Week

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) anunciou, nesta terça-feira (21), durante sua participação na Offshore Week, no Rio de Janeiro, que o projeto de sua autoria voltado à produção de fertilizantes no Brasil — o ProFert — está perto de ser aprovado no Congresso Nacional. O projeto pretende reduzir a dependência externa e transformar o gás natural brasileiro em motor para o fortalecimento da agroindústria nacional.

“A gente está perto de aprovar um projeto de minha autoria chamado ProFert. Ele cria todas as condições para que o Brasil comece a produzir fertilizantes nitrogenados em larga escala. Não é a solução total, mas podemos cortar pela metade a dependência atual de importação”, afirmou o senador, ao lado de representantes da ANP, Petrobras e líderes do setor energético.

O ProFert, segundo Laércio, deve seguir os moldes de incentivos como o Repetro, atraindo investimentos para a instalação de novas plantas industriais em regiões estratégicas como Sergipe e Bahia. “Hoje, o Brasil importa mais de 90% dos fertilizantes que consome. Isso nos deixa vulneráveis a guerras e crises internacionais. Precisamos ter controle sobre essa cadeia, principalmente quando batemos recordes como a produção de 328 milhões de toneladas de grãos em 2025”, argumentou.

GÁS MAIS BARATO

Durante o evento, realizado no Porto Maravalley e promovido pela Agência Eixos com patrocínio da Petrobras e Governo Federal, Laércio também reforçou a defesa de um mercado de gás natural com preços acessíveis para impulsionar a indústria nacional. “Enquanto não conseguirmos uma energia barata, o Brasil continuará à beira do desenvolvimento que tanto buscamos. O gás é o combustível da transição energética e deve estar no centro das nossas estratégias”, disse.

Ele lembrou que, em abril de 2026, a nova Lei do Gás completará cinco anos desde sua aprovação, e destacou os avanços que ela proporcionou. “Antes, vivíamos de expectativas. Hoje, temos descobertas concretas e uma oferta crescente. O próximo passo é garantir o consumo interno inteligente desse recurso — e os fertilizantes são uma das chaves.”

O senador destacou também o papel de eventos como a Offshore Week na articulação entre governo, setor produtivo e sociedade. Parabenizou o prefeito de Macaé Welberth Rezende por sua visão estratégica ao integrar a pauta dos fertilizantes à cadeia energética e elogiou a atuação da Agência Eixos. “Esses encontros promovem o diálogo que transforma. Eu trabalho todos os dias com um propósito claro: ajudar o Brasil a ter gás competitivo, produtos mais baratos, uma indústria forte e um campo mais produtivo”, concluiu.

Texto e foto Carla Passos