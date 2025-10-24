Laércio apoia projeto de aposentadoria para agentes comunitários de saúde

O senador Laércio Oliveira (PP/SE), recebeu, na quarta-feira, 22, um grupo de agentes comunitários de saúde sergipanos, que estavam em mobilização pela votação do Projeto de Lei 185/2024, que garante aposentadoria com salário integral e reajustes iguais aos da ativa para os agentes que cumprirem os requisitos mínimos de idade e tempo de serviço.

Nesse dia de mobilização, em que centenas de agentes de comunitários de saúde, de todo o Brasil, se movimentavam pelos corredores e gabinetes do Senado, o grupo de profissionais sergipanos não apenas foi recebido por Laércio, saíram com a garantia de que o senador faria um discurso, em plenário, durante a sessão, declarando seu apoio e pedindo para que o projeto fosse pautado para votação.

Promessa feita, promessa cumprida

“É grande o trabalho que essas pessoas fazem. É um sacerdócio de cada um deles, de porta em porta, sob chuva, sob sol, diante das situações mais adversas, para cuidar da nossa população, principalmente daqueles que mais precisam,” exaltou o senador Progressistas.

Durante o discurso, Laércio contou da audiência com a delegação é do compromisso firmado com os agentes. “Hoje eu tive a alegria de recebê-los no meu gabinete, uma delegação do meu Estado de Sergipe, lá nós conversamos bastante, e eu me comprometi com eles de trazer aqui este apelo a V. Exa. para que a gente vote o Projeto de Lei Complementar 185.”

Laércio conclui com um reforço ao pedido para o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre (União-AP), e um elogio ao autor da proposta, senador Veneziano Vital do Rêgo. Para Laércio, o projeto está “fazendo justiça a uma categoria e a tudo o que eles querem: uma aposentadoria especial. Justo e merecido”.

Texto e foto Carla Passos