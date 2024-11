Senador Laércio atua na reabertura da fábrica de cimento em Socorro

Uma fábrica com capacidade para a produção de 1 milhão de toneladas de cimento por ano, desativada desde 2015, foi reinaugurada no município de Nossa Senhora do Socorro nesta sexta-feira, dia 22. O senador Laércio Oliveira atuou no processo para ajudar na reabertura. “O nosso estado de Sergipe é tão pequeno, mas tem uma riqueza natural extraordinária. Não só o calcário que tem aqui desse solo, mas a carnalita logo ali, petróleo, gás e outras oportunidades. O nosso desejo é que essa riqueza mineral atraia outros empreendimentos. Queremos transformá-las e m bem estar para o povo de Sergipe”, disse.

O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Marcelo Menezes afirmou que as ações do senador e do governo de Sergipe aconteceram desde o primeiro momento em que tomaram conhecimento da realização do leilão. “Buscamos a empresa para saber quais seriam as necessidades que tinham junto ao Estado, para entender toda a problemática que envolvia, inclusive uma parte de invasões de terras. E desde esse primeiro momento, a Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado e o senador Laércio se engajaram nesse trabalho, inclusive fazendo ações junto à Justiça do Trabalho, mostrando a importância que representaria essa arrematação no sentido da vontade de voltar a atuar”, explicou Menezes.

O governador Fábio Mitidieri destacou em seu discurso a parceria do senador com o governo do estado nessa pauta de geração de empregos. “A reabertura dessa fábrica é parte da nossa pauta. Conversei hoje com o senador Laércio sobre esse sonho que falamos tanto na campanha e que estamos realizando. Sergipe atinge a menor taxa de desemprego: 8,4%. Quando assumimos, a taxa era 11,9%. Mas esse é só o começo. A jornada ainda é longa”, disse, lembrando que que Sergipe é o estado do Nordeste com maior redução da taxa de desocupados (-29,4%) e o quinto estado no ranking nacional, ficando atrás apenas do Espírito Santo (-43,1%), Amapá (-37,6%), Mato Grosso (-34,3%) e Rondônia (-32,3%).

De acordo com o governador, investimentos em qualificação profissional, políticas de inserção para jovens no mercado de trabalho e a criação de um ambiente favorável à atração de novos negócios colocaram Sergipe no patamar da menor taxa de desemprego já registrada na série histórica do estado. São muitas ações em andamento, a exemplo do Programa Primeiro Emprego que virou referência no G20 Social e foi o único programa de uma secretaria de Estado selecionado para apresentação na cúpula social do evento. Foi criado pelo Governo de Sergipe com recursos de emenda de bancada no valor de R$ 20 milhões destinada pelo então deputado federal Laércio Oliveira e R$ 10 milhões do então deputado federal Fábio Mitidieri.

FÁBRICA DE CIMENTO

A fábrica pertenceu a outro grupo empresarial brasileiro, que em razão de débitos trabalhistas foi objeto de um leilão judicial realizado pelo Tribunal Regional do Trabalhos da 20ª. Região (TRT20), sendo então arrematada pela Organização Polimix, dona da marca Mizu Cimentos.

“O mercado consumidor de cimento no nordeste brasileiro tem um grande potencial de crescimento, seja em decorrência de obras de infraestrutura, do déficit habitacional, obras de saneamento, além das construções residenciais. Ao adquirirmos esta fábrica reforçamos a nossa crença no potencial de crescimento do Brasil e da região Nordeste, em especial no estado de Sergipe” afirmou o diretor da Polimix, José Antero dos Santos, que também ressaltou ainda a importância da atuação do senador Laércio na reabertura.

A fábrica vai gerar 1.500 empregos diretos e indiretos e escoar o cimento produzido para abastecer os Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Por Assessoria de Comunicação