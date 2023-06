Laércio celebra a cultura sergipana na última noite do Forró Caju

Político e amante da cultura sergipana, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) marcou presença na despedida do Forró Caju, ocorrida a noite desta quinta-feira, 29. O senador deu uma volta na praça Hilton Lopes, localizada entre os mercados centrais de Aracaju, ouviu os forrozeiros, vendedores ambulantes e atestou o sucesso desse grande evento que já é consolidado no calendário cultural do Nordeste.

“O sucesso do Forró Caju se deve, em grande parte, à sua atmosfera animada e acolhedora, à segurança do evento e as atrações musicais. A festa cria um ambiente onde todos podem dançar, cantar e aproveitar a alegria contagiante do forró. O resultado não poderia ser outro, foi um sucesso. Está de parabéns o prefeito Edvaldo Nogueira e toda a organização”, disse Laércio.

A despedida do Forró Caju teve a apresentação do cantor sergipano Erivaldo de Carira, seguido da banda Fogo na Saia, Luan Estilizado, Adelmário Coelho e Mari Fernandez. Ao longo de sete dias, foram 77 atrações, sendo 35 artistas de destaque nos cenários nacional e local e 42 atrações entre trios pé de serra, cantores e grupos folclóricos sergipanos.

Foto assessoria

Por André Carvalho