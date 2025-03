SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA COMEMORA APROVAÇÃO DE PROJETO CONTRA AMEAÇAS À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

O projeto traz medidas para reforçar a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Ele foi inspirado no caso de Bárbara Penna, de Porto Alegre (RS), que foi vítima de tentativa de feminicídio em 2013 e continuou sendo ameaçada pelo agressor mesmo depois de ele ser preso.

“Hoje é um dia de vitória para as mulheres brasileiras que enfrentam a violência doméstica. A aprovação do PL 2.083/2022, a Lei Bárbara Penna, na Comissão de Constituição e Justiça, representa um avanço fundamental na proteção das vítimas e no combate à impunidade, agressões no contexto doméstico, uma medida que fortalece a segurança e a dignidade das mulheres”, disse o senador.