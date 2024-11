Laércio comemora destaque do Programa 1º Emprego no G20 Social

O Programa Primeiro Emprego virou referência no G20 Social e foi o único programa de uma secretaria de Estado selecionado para apresentação na cúpula social do evento. Foi criado pelo Governo de Sergipe com recursos de emenda de bancada no valor de R$ 20 milhões destinada pelo então deputado federal Laércio Oliveira e R$ 10 milhões do então deputado federal Fábio Mitidieri.

Laércio lembrou que a ideia surgiu para oferecer mão de obra para empresas que venham se instalar em Sergipe a partir do polo de fertilizantes, do gás e do petróleo. “Assim, pensamos em inserir nossos jovens nesse processo, fazendo formação profissional para oferecer para os empregadores uma mão de obra qualificada formada pelo programa Primeiro Emprego”, explicou o senador.

Com o tema ‘Governança colaborativa e inclusão de jovens no mercado de trabalho: o caso do Programa Primeiro Emprego’, a equipe sergipana mostrou nesta quinta-feira, 14, no Rio de Janeiro, como tem trabalhado para vencer o desafio de melhorar a empregabilidade entre os jovens. O G20 Social reúne líderes do mundo inteiro em busca de novos caminhos para a construção de políticas que reflitam valores como justiça social, econômica e ambiental, além da luta pela redução de desigualdades.

Com o programa de modelo único e estrutura inovadora, focado na inclusão produtiva dos jovens por meio de governança colaborativa, Sergipe surge como referência internacional e potencial inspiração para políticas públicas voltadas à juventude em outras partes do mundo. Representantes do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) conheceram o formato do PPE no G20 Social e já buscaram estreitar os laços com o Governo de Sergipe para levar o programa para outros estados.

O diferencial do PPE está na engrenagem que faz o programa funcionar: a colaboração interinstitucional entre o setor público, privado, instituições de ensino e organizações da sociedade civil, a fim de fortalecer a empregabilidade e a qualificação profissional dos jovens.

“O programa é um exemplo prático de governança colaborativa, em que diversos atores trabalham em rede para enfrentar um problema público complexo. A colaboração entre órgãos públicos, empresas, sindicatos e instituições de ensino maximiza o potencial do programa para criar valor público de maneira eficiente e coordenada”, explica o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles.

Por meio do programa, o governo firma parcerias com a iniciativa privada, que estabelece as oportunidades de trabalho ofertadas e os requisitos de qualificação. Em seguida, o programa começa a construção da trilha de conhecimento de acordo com a necessidade da empresa. Desenvolvidos por instituições de ensino com reconhecimento nacional, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), os cursos do PPE proporcionam treinamento em sala de aula e treinamento prático dentro da empresa, sob a supervisão de professores.

Números

O Programa Primeiro Emprego, em Sergipe, já disponibilizou 1.890 vagas até o momento. São 582 educandos matriculados distribuídos em 29 turmas (12 concluídas e 17 em andamento) e 63 turmas a iniciar. Das turmas concluídas, já são mais de 40 contratados com carteira assinada pelas empresas parceiras. Cinco municípios sergipanos foram contemplados: a capital Aracaju e também Lagarto, Estância, Carmópolis e Tobias Barreto. Os cursos têm duração de seis meses e, neste período, o programa garante bolsa financeira de R$ 500,00 a R$ 750,00. Ao final dos seis meses, a empresa absorve e assina a carteira de, no mínimo, 30% dos jovens. Os demais saem com a experiência mínima de seis meses que o mercado exige para entrevistas de emprego.

Assessoria de Comunicação, com informações do Governo de Sergipe

Fotos: ASCOM Governo de Sergipe