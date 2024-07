Laércio confirma apoio a Airton Martins e Fernando Freitas na Barra

Um clima de euforia tomou conta da Barra dos Coqueiros neste domingo, 28, durante a convenção partidária que oficializou a pré-candidatura de Airton Martins (PSD) a prefeito. Ele será acompanhado por Fernando Freitas do Progressistas, que se apresenta como pré-candidato a vice-prefeito. Esse dia histórico também foi marcado pela presença do senador da República, Laércio Oliveira, que reafirmou sua confiança em Airton e seu grupo político.

“A Barra dos Coqueiros vai se transformar em uma ilha de prosperidade. Mas para isso acontecer, nós vamos precisar de alguém com capacidade e experiência comprovada para tocar os projetos de desenvolvimento, e ninguém melhor que Airton Martins, que tem a essência do povo e conhece todos os problemas locais. Juntamente com Fernando Freitas, e todo o agrupamento, nós vamos juntos mudar a Barra dos Coqueiros para melhor”, afirmou o senador.

Fernando Freitas, pré-candidato a vice-prefeito, compartilhou sua trajetória política e o convite para compor a chapa ao lado de Airton Martins. “Foi com muita honra que recebi o convite para essa missão com o aval do nosso grupo político. É com muito orgulho e responsabilidade que me apresento pelo Progressistas dispostos a fazer da Barra dos Coqueiros uma das melhores cidades do estado de Sergipe para viver”, destacou.

O evento também contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, do vice-governador Zezinho Sobral, do deputado estadual Adailton Martins, do atual vice-prefeito da Barra dos Coqueiros, Tinho Martins, Cláudio Mitidieri, além de pré-candidatos e pré-candidatas a vereador(a), líderes comunitários e a população local, que espera por uma mudança que traga mais prosperidade ao município.

