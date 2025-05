SENADOR LAÉRCIO OLIVEIRA CRITICA O ESCÂNDALO NO INSS E FAZ UMA AVALIAÇÃO NEGATIVA DO GOVERNO LULA

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) participou nesta sexta-feira (24) de um evento em Aracaju promovido pelo Fórum Empresarial de Sergipe, que recebeu a visita do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Durante a programação, Laércio foi entrevistado pelo programa de rádio Jornal Sergipe Verdade e comentou temas de relevância nacional, como o escândalo envolvendo o INSS e a condução do governo federal.

Em sua fala mais contundente, o senador repudiou o esquema de fraudes que atingiu aposentados e pensionistas no país. Embora tenha optado por não assinar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, Laércio reforçou que sua posição não significa omissão. “Mexeu com os aposentados, mexeu com a sociedade toda. Meu voto é para prender todos os envolvidos e que o governo devolva o dinheiro dos aposentados”, afirmou. O senador também incentivou a população a buscar seus direitos: “Você que é aposentado, procure o INSS”.

Laércio justificou sua ausência na lista de assinaturas da CPMI dizendo que não vê efetividade nessas comissões. “Não deixo assinatura em nenhuma CPI porque, para mim, elas viraram palanques eleitorais. Qual foi a CPI que trouxe um resultado concreto?”, questionou.

O senador aproveitou ainda para criticar a gestão do presidente Lula, a quem classificou como “perdido” em diversas áreas. “É um governo muito ruim, que vem se perdendo em escândalos sucessivos, como esse do INSS. Além disso, falha em áreas essenciais como economia e meio ambiente. A sociedade esperava uma dinâmica muito diferente”, pontuou. Questionado sobre a recente pesquisa que aponta 40% de aceitação popular ao governo, Laércio foi enfático: “Não acredito nessa pesquisa. Para mim, a rejeição é muito maior”.

A visita de Ronaldo Caiado, que já lançou sua pré-candidatura à Presidência da República para 2026, também foi pauta da entrevista. Laércio ressaltou que a presença do goiano em Sergipe simboliza o fortalecimento de um novo cenário político nacional. “Ele entendeu que era o momento de visitar o Brasil inteiro e apresentar suas propostas. A política é boa quando oferece à sociedade várias opções de bons nomes”, declarou.

Por fim, ao comentar a federação entre União Brasil e Progressistas, Laércio explicou que em Sergipe não há comando único, já que ambos os partidos possuem dois parlamentares federais. Ele também elogiou possíveis nomes ao Senado em 2026, como Rodrigo Valadares e Edvaldo Nogueira. “Edvaldo esteve no meu gabinete em Brasília. É meu amigo pessoal”, concluiu.

Texto e foto Carla Passos