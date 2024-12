Laércio defende que operadoras de planos de saúde voltem a atender idosos por telefone

A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta quarta-feira (4) o relatório do senador Laércio Oliveira (PP/SE) que obriga às operadoras de Plano Privados de Assistência à Saúde oferecer atendimento telefônico aos idosos. De acordo com o senador, a iniciativa é para se contrapor às operadoras que exigem dos usuários que toda informação ou reclamação seja feita apenas pela internet. O PL 4.803/2023 é de autoria do senador Ciro Nogueira (PP/PI)

Em sua opinião, a maioria dos idosos, principalmente os de idade avançada, tem dificuldades e rara experiência para manusear as novas tecnologias para resolver seus assuntos, principalmente se tiverem que acessar a internet.

“Com o avanço das ferramentas de inteligência artificial como os famosos chatbots, muitas operadoras de planos de saúde têm adotado essas tecnologias para reduzir custos. Muitos idosos têm dificuldade de interagir utilizando as novas tecnologias. Então, muitas vezes e com maior facilidade, os problemas se resolvem com um telefonema. O sistema agora exigido dificultou muito aos idosos que pagam seus planos de saúde e os planos de seguro, mas não têm a resposta que desejam”, disse o senador.

Segundo o texto, o atendimento telefônico não terá custo extra e poderá ser ofertado inclusive para agendamento de consultas e procedimentos. Isso inclui a marcação de consultas, acesso a exames e informações sobre coberturas, entre outros serviços. Os convênios também estarão proibidos de oferecer qualquer produto ou serviço de saúde somente pela internet. Para isso, o projeto busca alterar o Estatuto da Pessoa Idosa.

