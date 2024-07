Laércio destaca suas lutas pela melhoria da infraestrutura em Sergipe

Um das pautas prioritárias do senador Laércio Oliveira (PP-SE) é investimento em infraestrutura para melhorar a qualidade de vida da população. Além das emendas destinadas para os municípios sergipanos, o parlamentar busca se reunir com vários ministros, buscando soluções para problemas do Estado.

“No Ministério de Minas e Energia, cobrei mais investimentos para nossa infraestrutura energética. Com o Ministro da Pesca, tratei da cadeia produtiva e do Terminal Pesqueiro de Sergipe. Ao Ministro das Comunicações, reclamei melhorias na conectividade da internet no Estado. Ao Ministro da Agricultura, solicitei mais investimentos para a Embrapa de Sergipe. E, ao Ministro do Esporte, mostrei a necessidade de investir em quadras e campos esportivos em nossos municípios”, disse o senador.

Laércio destacou, ainda, a realização do Sergipe Day, no auditório da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. “Lá, mostramos ao Brasil e ao Mundo as oportunidades de negócio e investimento que existem em nosso Estado. Afinal, Sergipe é a estrela do gás e a indústria vai para onde o gás está”, lembrou.

EMPRÉSTIMOS

Com apoio unânime da bancada sergipana, o senador e aprovou um empréstimo de R$ 500 milhões junto ao Novo Banco de Desenvolvimento, valor que será destinado ao projeto Aracaju, Cidade do Futuro. Trata-se do maior pacote de investimentos de toda a história de Aracaju. “Aprovamos, ainda, meu relatório favorável a um empréstimo de 180 milhões de reais para a saúde em Sergipe, com foco no atendimento oncológico e no Hospital do Câncer de Aracaju”.

Quanto ao Projeto Sergipe Águas Profundas, Laércio Oliveira cobrou também, da Petrobras, o efetivo cumprimento do seu cronograma. “Esse projeto coordena a exploração de petróleo e gás na Bacia de Sergipe-Alagoas, a 100 quilômetros da costa. O andamento do projeto é essencial para o controle de preços dos combustíveis e para a economia de nossa região”, disse.

PRIMEIRO DISCURSO

Em seu primeiro pronunciamento como senador, no dia 8 de fevereiro do ano passado, Laércio Oliveira prometeu dar continuidade a um trabalho em defesa do setor produtivo, da qualificação profissional e da geração de emprego. Uma luta, enfim, pelo desenvolvimento socioeconômico do País e do estado de Sergipe.

“Na ocasião afirmei que uma das minhas prioridades era a melhoria da infraestrutura de Sergipe, além de emprego, o turismo, a educação, o meio ambiente e a saúde. Acrescentei que continuaria pautando minha conduta pelos princípios que me são mais caros: a ética, a justiça e a transparência”, disse.

Por Assessoria