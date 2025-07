Laércio destina R$ 22,8 milhões para fortalecer a saúde pública em Sergipe

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) tem se consolidado como um dos principais defensores da saúde pública em Sergipe. Até o momento, ele já garantiu, somente este ano, o empenho de R$ 22,8 milhões exclusivamente para a área da saúde, beneficiando dezenas de municípios com recursos voltados à manutenção, modernização e compra de equipamentos para postos de saúde. No total, as emendas parlamentares empenhadas por Laércio em 2025 somam, até o momento, R$ 43,2 milhões, contemplando diversas áreas prioritárias para a população sergipana.

“Enquanto quem tem plano de saúde consegue acesso imediato a tratamentos, a população mais vulnerável depende da estrutura oferecida pela saúde pública — muitas vezes a única porta de entrada para atendimentos básicos e especializados. Garantir qualidade e dignidade no atendimento é uma missão social da atuação parlamentar”, destacou o senador.

Os recursos também têm sido fundamentais para reestruturar postos de saúde e centros especializados em dezenas de municípios sergipanos. Com as emendas, é possível viabilizar reformas, aquisição de cadeiras odontológicas, aparelhos de ultrassom, kits de pronto-atendimento, climatização de salas, entre outros itens que garantem o funcionamento básico das unidades e a qualidade do atendimento à população.

HOSPITAIS FILANTRÓPICOS

Com uma história de forte compromisso com os hospitais filantrópicos, Laércio tem direcionado emendas significativas para instituições que prestam serviços essenciais à população, como o Hospital Cirurgia, Hospital e Maternidade Santa Isabel, Hospitais São José de Aracaju e de Itabaiana.

Entre os avanços concretos viabilizados com suas emendas em outros anos, destaca-se o investimento de R$ 26 milhões no Hospital Cirurgia, utilizado na modernização do centro cirúrgico e das UTIs, além da aquisição de equipamentos de imagem de última geração.

Já o Hospital Santa Isabel, que é centenário e referência em cuidados materno-infantis, recebeu R$ 5 milhões e será contemplado com mais R$ 10 milhões ainda este ano, destinados à melhoria dos equipamentos da unidade. “Esse hospital tem ambulatórios dedicados aos neonatos, oferece orientações sobre aleitamento materno e atua fortemente no combate a doenças epidemiológicas. Tem meu apoio incondicional por sua história e dedicação aos mais necessitados”, reforçou o parlamentar.

O Hospital São José de Aracaju também foi beneficiado com R$ 5,2 milhões, que permitiram a implantação de serviços de ponta, como o Serviço de Atenção Especializada às Pessoas com Deficiência Auditiva e o Serviço de Laringologia e Voz. Destaque para a realização de cirurgias de implante coclear, tecnologia de alta complexidade que possibilita que pessoas surdas voltem a ouvir — um procedimento que, até então, era inacessível para a maioria dos usuários do SUS.

O parlamentar também destinou R$ 1 milhão para o Hospital São José de Itabaiana. “É muito gratificante entender que, através de uma emenda, você oferece segurança às pessoas para buscar a cura da sua enfermidade, bater na porta de um hospital e encontrar médico, equipamento moderno, centro cirúrgico funcionando, isso especialmente no interior do estado, onde observamos muitas dificuldades”, declarou Laércio.

A atuação do senador Laércio Oliveira reafirma seu compromisso com a saúde pública e com os sergipanos, especialmente os mais vulneráveis, garantindo que recursos cheguem a quem mais precisa.

Texto e foto Carla Passos