Laércio destinou emendas e apresentou projetos na área de educação

“Foi por meio da educação que tive sucesso como empreendedor. Foi por meio da educação que cheguei à política. E agora, por meio da política, eu gostaria de ver cada jovem brasileiro tendo acesso a oportunidades ainda melhores”, disse do senador Laércio, ao informar que tem esse tema como uma das prioridades do seu mandato. São diversas ações como a emenda de 20 milhões destinada para criar o programa Primeiro Emprego desenvolvido pelo Governo do Estado.

O então deputado federal Laércio Oliveira destinou o valor através de uma emenda de bancada, enquanto o então deputado federal Fábio Mitidieri destinou R$ 10 milhões. “A ideia era preparar os jovens para as exigências do mercado de trabalho em evolução constante. Com a perspectiva de empresas do polo de fertilizantes, do gás e do petróleo se instalarem no nosso estado”, explicou o senador. O Programa Primeiro Emprego virou referência no G20 Social e foi o único programa de uma secretaria de Estado selecionado para apresentação na cúpula social do evento.

A construção do Campus do Sertão da Universidade Federal de Sergipe contou com emenda do senador. Ele destinou R$ 3 milhões 500 mil que estão sendo utilizados também para melhorar as instalações e equipamentos no Hospital Universitário e para a construção do Centro de Biotecnologia Animal.

São diversos projetos na área, a exemplo do PLP 48/2023 que permite o remanejamento de recursos de programas inativos do MEC para outros projetos, como a modernização de escolas. Temos mais de 300 milhões de reais parados, dependendo apenas da aprovação de uma norma como essa. Isso vai fazer a diferença para a melhoria da infraestrutura das escolas”, disse o senador, lembrando que o projeto está pronto para a pauta do Senado.

NOVO ENSINO MÉDIO

Outro tema de forte de atuação do senador foi a defesa da inserção do ensino técnico profissional no Novo Ensino Médio. “Esse é um assunto que defendo há anos. Não há país que tenha crescido economicamente sem investir em educação profissional. Para que a economia se desenvolva, o cidadão precisa ter habilidades compatíveis com as necessidades do setor produtivo”, disse o parlamentar.

Ele destacou que no Brasil no Ensino Médio se passava um extenso currículo como meio de preparar o jovem para o Ensino Superior. “Porém, na prática, as vagas na universidade ainda são limitadas e o ensino público, muitas vezes, não é capaz de tornar competitivos os candidatos das classes mais vulneráveis, que acabam ficando sem acesso a um curso universitário e sem uma profissão”, observou.

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Educação empreendedora também está na sua pauta. O senador foi um dos palestrantes do I Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo que foi realizado no Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, em 2024. “Destaquei que educação empreendedora não é somente para abrir empresas, mas ela pode desenvolver as soft skills como a elevação da autoestima, autoconfiança, visão de longo prazo, realização e criatividade, capacidade de argumentação, entre outras. Essas características farão muita diferença até numa entrevista de emprego”, disse.

Texto e foto Carla Passos