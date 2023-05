Laércio não vai disputar eleição em 2026 e apoia reeleição de Mitidieri

O programa “Sergipe Verdade” apresentado pelo radialista George Magalhães contou com a com a participação, nesta quinta-feira (25) do Presidente Estadual do Partido Progressista (PP), senador Laércio Oliveira.

Durante programa, o parlamentar expôs sua opinião sobre a situação da Unigel, no estado de Sergipe e relatou a sua participação em relação ao projeto que retirava recursos do SESC – SENAC, obras da duplicação de BR-101 e eleições.

Fala da Unigel – Sobre a suspensão de atividades da empresa Unigel em Sergipe, o senador Laércio Oliveira demonstrou a sua preocupação com a possibilidade da hibernação, comprometendo a empregabilidade de aproximadamente 1500 pessoas.

– Se a Unigel fechar a culpa será do Governo federal”, disse o senador, acrescentando que o “seu compromisso está vinculado a lutar pelo melhor ambiente possível de trabalho e economia”.

Sobre a BR-101 – Para o senador Laércio Oliveira, a duplicação da BR-101 se trata de uma obra que já deveria estar concluída. Pois, a demora na conclusão compromete a circulação de mercadorias e prejudica o dia a dia do povo sergipano: “Além de provocar danos à nossa economia e desenvolvimento do estado”, disse.

Já a Medida Provisória 1147/2022, para o senador, ela significava retirar recursos da Educação, saúde e qualidade de vida do trabalhador. “A proposta tirava a oportunidade do cidadão de ter qualificação profissional através do SESC-SENAC. Onde 70% dos cursos ofertados são gratuitos”, disse.

Posição política – Laércio Oliveira disse a George Magalhães que honrou o compromisso realizado com a executiva nacional do PP, ao eleger deputados estaduais, deputado federal e um senador. Questionado sobre a posição do partido na eleição do próximo ano, o senador destacou que tudo será alinhado com o agrupamento do governador Fábio Mitidieri.

Já sobre a eleição de 2026, Laércio foi enfático ao dizer que o seu candidato na disputa daquele ano será o governador Fábio Mitidieri (PSD) que disputa a reeleição: “Daremos continuidade ao projeto de base construído em 2022”, citou.

Sobre se haveria possibilidade de disputar algum mandato em 2026, Laércio não tergiversou: “não disputarei sobre hipótese alguma eleição em 2026. O melhor para mim, é Fábio Mitidieri”, ressaltou.

Por Elder Santos

Com informações da rádio SIM 94,3 Fm