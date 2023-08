Laércio é homenageado como incentivador da pesquisa e inovação

Foi realizada na manhã desta sexta-feira, 04, no auditório do Senac em Aracaju, a entrega do XI Prêmio João Ribeiro de Divulgação Científica e Inovação Tecnológica, uma iniciativa do Governo do Estado através da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE). Além de premiar 18 profissionais, entre pesquisadores, bolsistas, profissionais de comunicação e estudantes, o evento também reconheceu personalidades da política e instituições que contribuem para a ciência a pesquisa. Um dos homenageados foi o Senador Laércio Oliveira (PP-SE).

Laércio tem atuado para impulsionar o desenvolvimento de projetos científicos e tecnológicos em Sergipe, incentivando parcerias entre universidades, instituições de pesquisa e o setor privado. Sua defesa de políticas públicas que favorecem a pesquisa e a inovação tem sido fundamental para impulsionar a economia do estado. Uma das ações mais significativas como Deputado Federal foi a relatoria da Lei do Gás, que abriu o mercado de Gás Natural no país, impulsionando o desenvolvimento e a geração de empregos. Ele também destinou emenda para a criação do Centro de Biotecnologia da Reprodução Animal da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Como presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio criou a Câmara Empresarial de Tecnologia da Informação (TI), para promover ainda mais a inserção das empresas nos segmentos governamental, industrial, setor terciário e prestadores de serviços, e criou o projeto Inova + Sergipe, atividade focada no desenvolvimento da economia através da evolução dos processos de tecnologia e inovação, com objetivo de transformar a realidade econômica do estado até o ano de 2030, promovendo geração de emprego e renda para a população, atuando nas diversas áreas do setor produtivo do estado.

O senador reconheceu a importância do prêmio para o desenvolvimento científico do Estado e agradeceu a homenagem. “Levar a capacidade do nosso estado através do conhecimento intelectual mundo a fora. Esse é um dos principais objetivos desse importante prêmio. Reconhecer a capacidade de João Ribeiro através Fapitec é, acima de tudo, uma questão de honra e de respeito aos grandes sergipanos. Eu me sinto muito honrado e agradecido à diretoria da Fapitec, porque quem passa por aqui deixa a sua obra, o seu legado e deixa a sua disposição de produzir coisas boas para transformar o nosso Estado. Parabéns, governador Fábio Mitidieiri, por investir em inovação e tecnologia. Certamente, o legado que será entrega a Sergipe nos próximos anos vai ser motivo de pesquisa e uma larga oportunidade de desenvolvimento e de crescimento para todos nós”, pontuou Laércio.

Fábio Mitidieiri disse que o Governo de Sergipe tem buscado incentivar e apoiar a pesquisas através da qualificação e das pessoas que querem transformar o Estado. “A educação é o que transforma a sociedade. A educação é quem faz o povo crescer. A gente não quer apenas o emprego mais barato. Nós queremos um emprego mais qualificado e ele não vem sem conhecimento, sem estudo e sem capacitação. A partir do momento que a gente consegue promover isso com a sociedade, a gente consegue dar qualidade de vida para as pessoas. E essa é uma das grandes missões que nós temos, é fazer Sergipe crescer e desenvolver com qualidade, para trazer mais oportunidade e mais dignidade para o nosso povo”, comentou o governador.

Incentivo à pesquisa

O XI Prêmio João Ribeiro de Divulgação Científica e Inovação Tecnológica tem como objetivo reconhecer, dar visibilidade e incentivar, através de premiação, a Pesquisa em CT&I e a Comunicação Científica em Sergipe, com trabalhos de grande potencial e/ou contribuição para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovativo no estado. Ao todo, foram 18 projetos premiados, entre pesquisadores, bolsistas, profissionais de comunicação, estudantes e empresários inovadores que moram em Sergipe.

“Esse prêmio é um reconhecimento aos nossos estudantes, pesquisadores e empresas da área de tecnologia pelos trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2022. É o reconhecimento com premiação em valores que chegam até R$ 5,2 mil. É a conquista que esses profissionais, estudantes e pesquisadores têm por toda dedicação. E nós aproveitamos também para homenagear personalidades e instituições que apoiam e incentivam a pesquisa e a ciência, como o Senador Laércio Oliveira. Ele que tanto contribuiu para o desenvolvimento do nosso estado como deputado federal, como presidente do sistema Fecomércio e agora como senador da república”, explicou o diretor presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez.

O secretário de Estado do Desenvolvimento e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, destacou o apoio do governo do estado, junto à Fapitec, para a comunidade científica. “Esse é o reconhecimento do Governo do Estado com esses 18 pesquisadores. São trabalhos atualizados, pesquisas importantes para que, no futuro próximo, a nossa sociedade brasileira possa colher os resultados. E o governador tem dado todas as condições, já que o Estado é quem repassa os recursos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia para a Fundação de Apoio e Pesquisa e Inovação Tecnológica. Com esses recursos, é que possibilitamos a promoção dos editais para os pesquisadores promoverem suas pesquisas”.

Foto assessoria

Por André Carvalho