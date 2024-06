Laércio é signatário do pacto de promoção do empreendedorismo

O senador Laércio (PP/SE) foi um dos signatários do pacto da Rede dos Municípios Promotores do Empreendedorismo. Também assinaram o documento nove municípios portugueses e sete instituições de ensino superior que estiveram no I Congresso Internacional dos Municípios Promotores do Empreendedorismo realizado em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal. O documento reconhece a importância fundamental do empreendedorismo como motor do desenvolvimento econômico, social e cultural.

Trata-se de uma referência que visa a criação de uma rede de parceiros estratégicos, composta por municípios, universidades, entre outros, que construam um ecossistema amigo da inovação e do empreendedorismo nas suas mais diversas vertentes. Lembrando que o próximo Congresso de Educação Empreendedora acontecerá em Aracaju em 2025.

“Esse foi um importante passo para uma educação empreendedora, de maneira transversal, com inovação. É de uma rede de parceiros que cooperam no desenvolvimento de ambientes favoráveis à criatividade e à educação empreendedora, juntando municípios, escolas, universidades, empresas, instituições e organizações sociais, empresas e outros agentes culturais, económicos e sociais”, disse o senador Laércio Oliveira, que foi um dos palestrante do Congresso e que sugeriu que Aracaju seja sede do próximo evento.

“Este congresso permitiu uma maior consciencialização para a materialização de iniciativas, projetos e programas integrados s, que concorram para a plena realização, para a inovação e para o empreendedorismo, transformando os municípios em referências nacionais e internacionais na promoção do empreendedorismo sustentável e inclusivo”, disse.

Esta iniciativa foi realizada pelo Município do Funchal, em parceria com a Universidade Aberta, em formato híbrido, e contou com mais de 300 participantes de sete países.

