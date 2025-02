Laércio entrega veículos e retro para Riachão e o Baixo São Francisco

Na manhã desta quinta-feira (27), o senador Laércio Oliveira participou de uma cerimônia na Codevasf para a entrega de três caminhonetes e uma retroescavadeira destinadas a municípios e associações de Riachão do Dantas, Propriá, Telha e Cedro de São João atendendo demandas nas áreas de agricultura, indústria e assistência social.

Uma das caminhonetes foi entregue à Prefeitura de Cedro e outra à Associação de Desenvolvimento Comunitário de Riachão do Dantas, que faz um importante trabalho rural e social no município. O presidente da entidade, José Cosme, ressaltou a importância do novo veículo: “A gente nunca teve um transporte para se locomover para o interior, para os povoados. Com essa caminhonete, vamos levar nosso trabalho para a área rural. Explicamos essa necessidade ao senador e, com essa entrega, poderemos atender muito mais pessoas”, disse.

Já a Associação de Produtores do Perímetro Irrigado de Propriá (APPRO) recebeu uma retroescavadeira para auxiliar no trabalho dos agricultores. O presidente da associação, Herivaldo Martins, destacou o impacto positivo da iniciativa.: “Nós não temos uma retroescavadeira, e ela chega em boa hora. Isso vai ajudar muito os agricultores da nossa associação.”

O prefeito de Cedro de São João, Neudo Alves, também comemorou a entrega dos veículos e agradeceu ao senador pelo apoio contínuo ao desenvolvimento da região. Ele reforçou a importância do investimento na infraestrutura local: “Eu não tenho o hábito de pedir para mim. Eu tenho o hábito de pedir para o povo e para nossa região. E essa entrega não é diferente.”

Uma das caminhonetes foi destinada à Cooperativa dos Comerciantes e Trabalhadores da Indústria de Carne do Sol de Cedro de São João (Coopecarnes), que atende centenas de pessoas na região. Segundo o prefeito, a cooperativa terá melhores condições para aprimorar suas atividades e apoiar os trabalhadores locais.

Compromisso com o Baixo São Francisco

Durante o evento, o senador Laércio Oliveira enfatizou a relevância da entrega dos equipamentos para o fortalecimento das comunidades locais. Ele também fez um apelo aos beneficiários sobre o uso responsável dos veículos: “Isso é um patrimônio público, um patrimônio do povo brasileiro, cedido a uma associação que tem uma função social importante, assim como uma prefeitura, que tem um dever muito grande para com a sociedade.”

O senador ainda destacou o trabalho do presidente da Codevasf, Thomas Jefferson, reconhecendo sua dedicação ao desenvolvimento da região.

Por fim, Laércio reafirmou seu compromisso com o Baixo São Francisco e disse que pretende visitar os perímetros irrigados para entender melhor as dificuldades da população. Ele ressaltou a necessidade de investimentos na saúde dos municípios e no desenvolvimento industrial da região:

“O IDH do Baixo São Francisco é o pior do estado, mesmo com toda a riqueza natural do local. Precisamos ajudar na saúde dos municípios e retomar o distrito industrial de Propriá. Ninguém vai fazer mais pelo Baixo São Francisco do que eu”, anunciou.

A entrega dos veículos e da retroescavadeira representa um avanço para as comunidades beneficiadas, fortalecendo setores essenciais e impulsionando o desenvolvimento sustentável na região.

Texto e foto Carla Passos