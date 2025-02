Senador Laércio fala sobre instalação das comissões e prioridades para 2025

O Senado Federal inicia uma nova etapa de trabalhos com a instalação das comissões permanentes, prevista para esta quarta-feira (19). A definição dos nomes que ocuparão as presidências e vice-presidências das comissões será debatida em reunião de líderes com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesta terça-feira (18). O senador Laércio Oliveira (Progressistas-SE) destacou a importância desse momento para a organização do Legislativo e para a definição da pauta de votação dos próximos dias.

Entre as comissões mais relevantes estão a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), por onde passam todas as propostas antes de seguirem para o plenário, e a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que trata de questões financeiras e orçamentárias. Nos bastidores, a escolha dos cargos é resultado de intensas articulações entre os parlamentares, considerando o tamanho das bancadas e os interesses partidários.

Como quarto secretário da Mesa Diretora do Senado, Laércio Oliveira ressaltou a necessidade de avançar na tramitação de projetos represados em 2024, devido ao período eleitoral. “O ano passado foi marcado pelas eleições municipais, o que impactou os trabalhos no Congresso. Agora, temos o compromisso de votar propostas que beneficiem a população e promovam o desenvolvimento econômico”, afirmou o senador.

Entre as prioridades, ele citou a infraestrutura, a educação e a economia, além de projetos específicos para Sergipe, como o Profert o Pro-escoar de sua autoria. Outro ponto de destaque é a exploração das riquezas minerais do Estado, incluindo a implementação da Lei do Gás, da qual foi autor na Câmara dos Deputados. “Sergipe tem potencial na exploração de petróleo e gás. Estamos aguardando a licitação dos navios-plataforma pela Petrobras, que marcará um novo ciclo de desenvolvimento para o Estado. Fico muito feliz por ter sido arquiteto, através da Lei do Gás, de um momento tão importante para Sergipe”, explicou.

Votações na Câmara dos Deputados

Na Câmara dos Deputados, a instalação das comissões deve ocorrer apenas após o Carnaval, em março. O presidente da Casa, Hugo Mota, determinou que, a partir desta semana, as sessões de quarta-feira sejam realizadas presencialmente, das 16h às 22h, exigindo a presença dos deputados em Brasília para deliberações e votações.

O Senado segue com a agenda de instalação das comissões e definição da pauta de votação, com expectativa de um ano legislativo produtivo e voltado para a retomada de projetos essenciais para o desenvolvimento do país e dos Estados.

Texto e foto Carla Passos